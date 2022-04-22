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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220422/صندوق-النقد-الدولي-مخاوف-أوروبا-تتمثل-في-التوقف-المفاجئ-لتدفقات-الطاقة-من-روسيا--1061491749.html
صندوق النقد الدولي: مخاوف أوروبا تتمثل في التوقف المفاجئ لتدفقات الطاقة من روسيا
صندوق النقد الدولي: مخاوف أوروبا تتمثل في التوقف المفاجئ لتدفقات الطاقة من روسيا
أعلن صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية، اليوم الجمعة، أن التوقف المفاجئ لإمدادات الطاقة من روسيا تمثل أكبر المخاوف للاقتصادات الأوروبية، وسيؤدي إلى... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T13:12+0000
2022-04-22T13:12+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
اقتصاد
روسيا
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وجاء في التقرير أن: "الخطر الأكثر إثارة للقلق هو التوقف المفاجئ لتدفقات الطاقة من روسيا، ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في الإنتاج للعديد من الاقتصادات في وسط وشرق أوروبا على وجه الخصوص".وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الجمعة، إن الحظر الغربي على واردات الغاز الروسي لن يوقف على الأرجح العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مؤكدا أنه لن يسمح بحظر الغاز الروسي لأن لذلك عواقب وخيمة على بلاده.وقال شولتز في مقابلة مع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، نشرت اليوم الجمعة: "لا أعتقد أن حظر الغاز سيوقف الحرب. لو كان بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) منفتحا على الحجج الاقتصادية، لما كان ليبدأ هذه الحرب"، على حد زعمه.وبين شولتز أن تجنب فرض حظر على الغاز الروسي يتعلق أيضا "بتجنب أزمة اقتصادية دراماتيكية وفقدان ملايين الوظائف والمصانع التي لن تفتح مرة أخرى أبدا".ومن جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أوروبا ستواجه عواقب الشتاء المقبل إذا لم تستورد الغاز الروسي.وأضاف: "عواقب هذه (العقوبات ضد موارد الطاقة الروسية) لن نراها في ربيع وصيف عام 2022، لكن الشتاء المقبل سنشعر بها إذا لم يعد هناك غاز روسي".فرضت عدد من الدول الغربية عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، ووفقا للسكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، فإن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، وكانت روسيا تستعد لها مسبقا. وأضاف أنها تتطلب تحليل وتنسيق الإدارات من أجل وضع تدابير انتقامية تتوافق مع مصالح الاتحاد الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/المستشار-الألماني-لن-نسمح-بحظر-الغاز-الروسي-لأن-لذلك-عواقب-وخيمة-1061489154.html
https://arabic.sputniknews.com/20220422/ماكرون-أوروبا-ستواجه-عواقب-الشتاء-المقبل-إذا-لم-تستورد-الغاز-الروسي-1061484982.html
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اقتصاد, روسيا

صندوق النقد الدولي: مخاوف أوروبا تتمثل في التوقف المفاجئ لتدفقات الطاقة من روسيا

13:12 GMT 22.04.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYصندوق النقد الدولي، 2020
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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أعلن صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية، اليوم الجمعة، أن التوقف المفاجئ لإمدادات الطاقة من روسيا تمثل أكبر المخاوف للاقتصادات الأوروبية، وسيؤدي إلى خسائر كبيرة في الإنتاج.
وجاء في التقرير أن: "الخطر الأكثر إثارة للقلق هو التوقف المفاجئ لتدفقات الطاقة من روسيا، ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في الإنتاج للعديد من الاقتصادات في وسط وشرق أوروبا على وجه الخصوص".
وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الجمعة، إن الحظر الغربي على واردات الغاز الروسي لن يوقف على الأرجح العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مؤكدا أنه لن يسمح بحظر الغاز الروسي لأن لذلك عواقب وخيمة على بلاده.
وقال شولتز في مقابلة مع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، نشرت اليوم الجمعة: "لا أعتقد أن حظر الغاز سيوقف الحرب. لو كان بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) منفتحا على الحجج الاقتصادية، لما كان ليبدأ هذه الحرب"، على حد زعمه.
وبين شولتز أن تجنب فرض حظر على الغاز الروسي يتعلق أيضا "بتجنب أزمة اقتصادية دراماتيكية وفقدان ملايين الوظائف والمصانع التي لن تفتح مرة أخرى أبدا".
مستشار ألمانيا أولاف شولتز يشارك في مراسم وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندر في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
المستشار الألماني: لن نسمح بحظر الغاز الروسي لأن لذلك "عواقب وخيمة"
12:23 GMT
ومن جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أوروبا ستواجه عواقب الشتاء المقبل إذا لم تستورد الغاز الروسي.
وأضاف: "عواقب هذه (العقوبات ضد موارد الطاقة الروسية) لن نراها في ربيع وصيف عام 2022، لكن الشتاء المقبل سنشعر بها إذا لم يعد هناك غاز روسي".
فرضت عدد من الدول الغربية عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، ووفقا للسكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، فإن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، وكانت روسيا تستعد لها مسبقا. وأضاف أنها تتطلب تحليل وتنسيق الإدارات من أجل وضع تدابير انتقامية تتوافق مع مصالح الاتحاد الروسي.
الانتخابات الرئاسية الفرنسية - المرشح الفرنسي والرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، فرنسا 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
ماكرون: أوروبا ستواجه عواقب الشتاء المقبل إذا لم تستورد الغاز الروسي
11:26 GMT
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