https://arabic.sputniknews.com/20220422/صندوق-النقد-العربي-سوق-دبي-يتصدر-القيمة-السوقية-للبورصات-العربية-1061477367.html
صندوق النقد العربي: سوق دبي يتصدر القيمة السوقية للبورصات العربية.
صندوق النقد العربي: سوق دبي يتصدر القيمة السوقية للبورصات العربية.
أصدر صندوق النقد العربي نشرته الخاصة بالأسواق المالية العربية، مؤكدا أن سوق دبي يتصدر القيمة السوقية للبورصات العربية. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T08:34+0000
2022-04-22T08:34+0000
2022-04-22T08:34+0000
دبي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، وام، فإن صندوق النقد العربي أكد تصدر سوق دبي المالي البورصات العربية على مستوى القيمة السوقية، في الأسبوع المنتهي في الـ14 من أبريل/ نيسان الجاري 2022.وأوضح أن مؤشر السوق سجل ارتفاعا بنسبة 34.10%، لافتا إلى أن هذا الارتفاع حدث بسبب ارتفاع مؤشر قطاع الطاقة بشكل رئيس، ومؤشري العقارات، والبنوك.وقالت نشرة صندوق النقد العربي: "شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية تبايناً غلب عليه التحسن في نهاية الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من أبريل 2022، حيث سجلت مؤشرات أداء عشر بورصات عربية تحسناً إثر الارتفاع المسجل في عدد منها على مستوى مؤشرات أحجام التداول والقيمة السوقية، عاكسةً بذلك تحسن نشاط التداولات في عدد من القطاعات المدرجة من أهمها البنوك، والاستثمار، والعقارات، والطاقة".وأوضحت النشرة أن "حجم تداول البورصات العربية المُضمنة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، شهد ارتفاعاً بنحو 145.79% في نهاية الأسبوع الماضي، حيث شهدت تسع بورصات عربية ارتفاعاً في حجم التداول، مقابل تسجيل ست بورصات عربية تراجعاً في أحجام تداولاته"، وفقا لنشرة الصندوق.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/سوق-دبي-المالي-يعتمد-ساعات-تداول-جديدة-1053696929.html
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دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
صندوق النقد العربي: سوق دبي يتصدر القيمة السوقية للبورصات العربية.
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أصدر صندوق النقد العربي نشرته الخاصة بالأسواق المالية العربية، مؤكدا أن سوق دبي يتصدر القيمة السوقية للبورصات العربية.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية
، وام، فإن صندوق النقد العربي أكد تصدر سوق دبي المالي البورصات العربية على مستوى القيمة السوقية، في الأسبوع المنتهي في الـ14 من أبريل/ نيسان الجاري 2022.
وأوضح أن مؤشر السوق سجل ارتفاعا بنسبة 34.10%، لافتا إلى أن هذا الارتفاع حدث بسبب ارتفاع مؤشر قطاع الطاقة بشكل رئيس، ومؤشري العقارات، والبنوك.
وقالت نشرة صندوق النقد العربي: "شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية تبايناً غلب عليه التحسن في نهاية الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من أبريل 2022، حيث سجلت مؤشرات
أداء عشر بورصات عربية تحسناً إثر الارتفاع المسجل في عدد منها على مستوى مؤشرات أحجام التداول والقيمة السوقية، عاكسةً بذلك تحسن نشاط التداولات في عدد من القطاعات المدرجة من أهمها البنوك، والاستثمار، والعقارات، والطاقة".
وعزا تحسن أداء عدد من البورصات إلى "ترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات المدرجة في عدد من البورصات العربية عن الربع الأول من عام 2022"، لافتا إلى "مواصلة عدد من البورصات العربية جهودها في توسعة قاعدة الأسواق الرئيسة من خلال عمليات الإدراج الجديدة".
وأوضحت النشرة أن "حجم تداول البورصات العربية المُضمنة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، شهد ارتفاعاً بنحو 145.79% في نهاية الأسبوع الماضي، حيث شهدت تسع بورصات عربية ارتفاعاً في حجم التداول، مقابل تسجيل ست بورصات عربية تراجعاً في أحجام تداولاته"، وفقا لنشرة الصندوق.