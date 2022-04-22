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https://arabic.sputniknews.com/20220422/عميد-المحامين-التونسيين-لا-يجب-تهويل-تصريحات-قيس-سعيد-بشأن-القضاء-1061490996.html
عميد المحامين التونسيين: لا يجب تهويل تصريحات قيس سعيد بشأن القضاء
عميد المحامين التونسيين: لا يجب تهويل تصريحات قيس سعيد بشأن القضاء
طالب عميد المحامين التونسيين، إبراهيم بودربالة، بعدم تهويل تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد الخاصة بالقضاء. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T12:58+0000
2022-04-22T12:58+0000
أخبار تونس اليوم
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع ديوان إف إم، أكد بودربالة أن تصريحات سعيد بشأن النيابة العمومية عادية ولا ينبغي تهويلها.وقال: "تعليق قيس سعيد على صمت النيابة العمومية تجاه ملف النواب المشاركين في جلسة افتراضية مسألة عادية ولا يجب تهويلها".ورفض عميد المحامين التونسيين اعتبار تصريحات سعيد التي قال فيها إن بعض القضاة في تونس قاموا باغتيال العدالة، ضغطا على القضاء.واعتبر بودربالة أن "قيام المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بأعماله أمر عادي لأن الحركة القضائية وغيرها من الملفات تندرج ضمن مهامه".وأشار إلى أن "مسألة الزمن القضائي ملف عاجل ويتعلق بمنظومة إجرائية كاملة كلاسيكية وقديمة ولا تتماشى مع متطلبات المرحلة داعيا إلى تغييرها"، داعيا إلى ضرورة استرجاع النيابة العمومية لدورها كسلطة اتهام وتحمل مسؤوليتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/المجلس-الأعلى-للقضاء-التونسي-يرفض-قرار-قيس-سعيد-بحله-ويؤكد-انحراف-عن-الدستور-1058559100.html
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أخبار تونس اليوم

عميد المحامين التونسيين: لا يجب تهويل تصريحات قيس سعيد بشأن القضاء

12:58 GMT 22.04.2022
© Sputnik . M.Gaderaمسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد
مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© Sputnik . M.Gadera
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طالب عميد المحامين التونسيين، إبراهيم بودربالة، بعدم تهويل تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد الخاصة بالقضاء.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع ديوان إف إم، أكد بودربالة أن تصريحات سعيد بشأن النيابة العمومية عادية ولا ينبغي تهويلها.
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المجلس الأعلى للقضاء التونسي يرفض قرار قيس سعيد بحله ويؤكد: انحراف عن الدستور
14 فبراير, 18:50 GMT
وقال: "تعليق قيس سعيد على صمت النيابة العمومية تجاه ملف النواب المشاركين في جلسة افتراضية مسألة عادية ولا يجب تهويلها".
ورفض عميد المحامين التونسيين اعتبار تصريحات سعيد التي قال فيها إن بعض القضاة في تونس قاموا باغتيال العدالة، ضغطا على القضاء.

ولفت إلى أن مثل تلك التصريحات ليست مبنية على فراغ وإنما استنادا إلى معطيات في الغرض.

واعتبر بودربالة أن "قيام المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بأعماله أمر عادي لأن الحركة القضائية وغيرها من الملفات تندرج ضمن مهامه".
وأشار إلى أن "مسألة الزمن القضائي ملف عاجل ويتعلق بمنظومة إجرائية كاملة كلاسيكية وقديمة ولا تتماشى مع متطلبات المرحلة داعيا إلى تغييرها"، داعيا إلى ضرورة استرجاع النيابة العمومية لدورها كسلطة اتهام وتحمل مسؤوليتها.
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