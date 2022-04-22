غريتا تونبرغ تهاجم المحتفلين بـ"يوم الأرض"... "يدمرونه في نفس الوقت"
© AFP 2022 / CRISTINA QUICLERالتلميذة السويدية والناشطة البيئية، غريتا تونبرغ، 11 ديسمبر 2019
التلميذة السويدية والناشطة البيئية، غريتا تونبرغ، 11 ديسمبر 2019
© AFP 2022 / CRISTINA QUICLER
هاجمت الناشطة البيئية السويدية، غريتا تونبرغ، الأشخاص الذين يحتفلون بكوكب الأرض في ما يسمى "يوم الأرض".
وتزعم الناشطة المناخية (19 عاما) عبر تغريدة لها على "تويتر" أن الحدث السنوي العالمي "تحول إلى فرصة للأشخاص في السلطة لنشر"حبهم" للكوكب، وهم في نفس الوقت يدمرونه بأقصى سرعة"، بحسب رأيها.
School strike week 192. This is not a “happy earth day”. It never has been. #EarthDay has turned into an opportunity for people in power to post their “love” for the planet, while at the same time destroying it at maximum speed. #PeopleNotProfit #FridaysForFuture #ClimateStrike pic.twitter.com/2Lv7sLEKyZ— Greta Thunberg (@GretaThunberg) April 22, 2022
وانضمّت تونبرغ، الحاصلة على لقب "شخصية العام" من مجلة "تايم" الأمريكية في عام 2019، إلى المتظاهرين الشباب في احتجاج مدرسي أسبوعي باستكهولم، والذي بدأته كطالبة بمفردها في عام 2018، للمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة المناخ.
وتجمّّع المتظاهرون في مواقع أخرى حول العالم في احتجاجات، اليوم الجمعة، تهدف إلى تضخيم المطالب بالعمل المناخي في "يوم الأرض" لعام 2022، والذي عنوانه الرئيسي هذه المرة هو "استثمر في كوكبنا"، إذ يشجع الأفراد والشركات والحكومات على الاستثمار في التقنيات والممارسات التي يمكن أن تفيد الأرض.
من ناحية أخرى، من المقرر أن تنشر غريتا تونبرغ كتابا جديدا في وقت لاحق من العام الحالي، يضم 100 من كبار الخبراء والناشطين في مجال تغير المناخ، وذلك في محاولة منها لتقديم لمحة عامة عن كيفية اتصال التحديات التي تواجه كوكب الأرض ويخبر القراء "بالحقيقة غير المتجسدة" حول كيف ولماذا يتغير العالم.