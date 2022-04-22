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https://arabic.sputniknews.com/20220422/غريتا-تونبرغ-تهاجم-المحتفلين-بـيوم-الأرض-يدمرونه-في-نفس-الوقت-1061502877.html
غريتا تونبرغ تهاجم المحتفلين بـ"يوم الأرض"... "يدمرونه في نفس الوقت"‏‎
غريتا تونبرغ تهاجم المحتفلين بـ"يوم الأرض"... "يدمرونه في نفس الوقت"‏‎
هاجمت الناشطة البيئية السويدية، غريتا تونبرغ، الأشخاص الذين يحتفلون بكوكب الأرض في ما يسمى ‏‏"يوم الأرض".‏ 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T19:33+0000
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العالم
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وتزعم الناشطة المناخية (19 عاما) عبر تغريدة لها على "تويتر" أن الحدث السنوي العالمي "تحول إلى فرصة للأشخاص في السلطة لنشر"حبهم" للكوكب، وهم في نفس الوقت يدمرونه بأقصى سرعة"، بحسب رأيها.وانضمّت تونبرغ، الحاصلة على لقب "شخصية العام" من مجلة "تايم" الأمريكية في عام 2019، إلى المتظاهرين الشباب في احتجاج مدرسي أسبوعي باستكهولم، والذي بدأته كطالبة بمفردها في عام 2018، للمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة المناخ.وتجمّّع المتظاهرون في مواقع أخرى حول العالم في احتجاجات، اليوم الجمعة، تهدف إلى تضخيم المطالب بالعمل المناخي في "يوم الأرض" لعام 2022، والذي عنوانه الرئيسي هذه المرة هو "استثمر في كوكبنا"، إذ يشجع الأفراد والشركات والحكومات على الاستثمار في التقنيات والممارسات التي يمكن أن تفيد الأرض.من ناحية أخرى، من المقرر أن تنشر غريتا تونبرغ كتابا جديدا في وقت لاحق من العام الحالي، يضم 100 من كبار الخبراء والناشطين في مجال تغير المناخ، وذلك في محاولة منها لتقديم لمحة عامة عن كيفية اتصال التحديات التي تواجه كوكب الأرض ويخبر القراء "بالحقيقة غير المتجسدة" حول كيف ولماذا يتغير العالم.
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العالم

غريتا تونبرغ تهاجم المحتفلين بـ"يوم الأرض"... "يدمرونه في نفس الوقت"‏‎

19:33 GMT 22.04.2022
© AFP 2022 / CRISTINA QUICLERالتلميذة السويدية والناشطة البيئية، غريتا تونبرغ، 11 ديسمبر 2019
التلميذة السويدية والناشطة البيئية، غريتا تونبرغ، 11 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
التلميذة السويدية والناشطة البيئية، غريتا تونبرغ، 11 ديسمبر 2019
© AFP 2022 / CRISTINA QUICLER
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هاجمت الناشطة البيئية السويدية، غريتا تونبرغ، الأشخاص الذين يحتفلون بكوكب الأرض في ما يسمى ‏‏"يوم الأرض".‏
وتزعم الناشطة المناخية (19 عاما) عبر تغريدة لها على "تويتر" أن الحدث السنوي العالمي "تحول إلى فرصة للأشخاص في السلطة لنشر"حبهم" للكوكب، وهم في نفس الوقت يدمرونه بأقصى سرعة"، بحسب رأيها.
وانضمّت تونبرغ، الحاصلة على لقب "شخصية العام" من مجلة "تايم" الأمريكية في عام 2019، إلى المتظاهرين الشباب في احتجاج مدرسي أسبوعي باستكهولم، والذي بدأته كطالبة بمفردها في عام 2018، للمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة المناخ.
وتجمّّع المتظاهرون في مواقع أخرى حول العالم في احتجاجات، اليوم الجمعة، تهدف إلى تضخيم المطالب بالعمل المناخي في "يوم الأرض" لعام 2022، والذي عنوانه الرئيسي هذه المرة هو "استثمر في كوكبنا"، إذ يشجع الأفراد والشركات والحكومات على الاستثمار في التقنيات والممارسات التي يمكن أن تفيد الأرض.
من ناحية أخرى، من المقرر أن تنشر غريتا تونبرغ كتابا جديدا في وقت لاحق من العام الحالي، يضم 100 من كبار الخبراء والناشطين في مجال تغير المناخ، وذلك في محاولة منها لتقديم لمحة عامة عن كيفية اتصال التحديات التي تواجه كوكب الأرض ويخبر القراء "بالحقيقة غير المتجسدة" حول كيف ولماذا يتغير العالم.
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