https://arabic.sputniknews.com/20220422/فيراري-تستعيد-أكثر-من-2000-سيارة-في-الصين-بسبب-مخاطر-في-الفرامل-1061505480.html
"فيراري" تستعيد أكثر من 2000 سيارة في الصين بسبب مخاطر في الفرامل
"فيراري" تستعيد أكثر من 2000 سيارة في الصين بسبب مخاطر في الفرامل
قالت هيئة تنظيم السوق في الصين، اليوم الجمعة، إن شركة "فيراري" الإيطالية لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة، ستستدعي 2222 سيارة في الصين، بسبب عطل محتمل في... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T21:45+0000
2022-04-22T21:45+0000
2022-04-22T21:45+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102365/97/1023659751_0:0:3054:1719_1920x0_80_0_0_932c5f7067aba57d157e66bfb40a456a.jpg
وذكرت إدارة الدولة لتنظيم السوق إن السحب يشمل طرازات "458 Italia" و"458 Speciale" و"458 Speciale A" و"458 Spider" و"488 GTB" و"488 Spider"، بالإضافة إلى السيارات المستوردة في الفترة من مارس/ آذار 2010 ومارس 2019، وفقا لوكالة "رويترز".وستبدأ "فيراري" في سحب سياراتها في 30 مايو/ أيار المقبل.وقالت "فيراري" إنه بعد التحقيق في الأمر مع مورّدها شركة "Bosch"، وجدوا أن سبب الخلل في المركبات المتضررة يتمثّل في غطاء سائل خزان الفرامل الذي قد لا ينفث بشكل صحيح، وبالتالي من المحتمل خلق فراغ داخل خزان سائل المكابح.وأكدت في بيان لها أن "سلامة ورفاهية عملائنا هي أولويتنا، نحن نعمل وفقا لإرشادات السلامة والأمن الصارمة لضمان تطبيق الأنظمة والإجراءات الصحيحة في جميع الأوقات".وذكر مصدر مقرب أن استدعاء السيارات هو جزء من إجراء أوسع تقوم به شركة "فيراري" عالميا بشأن نفس المشكلة للطرازات التي تم إنتاجها خلال تلك الفترة، والتي شهدت أيضا موافقة شركة صناعة السيارات على حملة سحب في أمريكا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20210417/فيراري-تحدد-موعد-إطلاق-أول-سيارة-كهربائية-خارقة--1048717511.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102365/97/1023659751_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_b4f11e5dbe5015f2a8df758ce09cb4c9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات
"فيراري" تستعيد أكثر من 2000 سيارة في الصين بسبب مخاطر في الفرامل
تابعنا عبر
قالت هيئة تنظيم السوق في الصين، اليوم الجمعة، إن شركة "فيراري" الإيطالية لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة، ستستدعي 2222 سيارة في الصين، بسبب عطل محتمل في أنظمة الكبح.
وذكرت إدارة الدولة لتنظيم السوق إن السحب يشمل طرازات "458 Italia" و"458 Speciale" و"458 Speciale A" و"458 Spider" و"488 GTB" و"488 Spider"، بالإضافة إلى السيارات المستوردة في الفترة من مارس/ آذار 2010 ومارس 2019، وفقا لوكالة "رويترز".
وستبدأ "فيراري" في سحب سياراتها في 30 مايو/ أيار المقبل.
وقالت "فيراري" إنه بعد التحقيق في الأمر مع مورّدها شركة "Bosch"، وجدوا أن سبب الخلل في المركبات المتضررة يتمثّل في غطاء سائل خزان الفرامل الذي قد لا ينفث بشكل صحيح، وبالتالي من المحتمل خلق فراغ داخل خزان سائل المكابح.
وأكدت في بيان لها أن "سلامة ورفاهية عملائنا هي أولويتنا، نحن نعمل وفقا لإرشادات السلامة والأمن الصارمة لضمان تطبيق الأنظمة والإجراءات الصحيحة في جميع الأوقات".
وذكر مصدر مقرب أن استدعاء السيارات هو جزء من إجراء أوسع تقوم به شركة "فيراري" عالميا بشأن نفس المشكلة للطرازات التي تم إنتاجها خلال تلك الفترة، والتي شهدت أيضا موافقة شركة صناعة السيارات على حملة سحب في أمريكا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.