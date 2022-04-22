https://arabic.sputniknews.com/20220422/في-الاتحاد-الأوروبي-اجتمعوا-على-ألا-يجتمعوا-1061494938.html

في الاتحاد الأوروبي.. اجتمعوا على ألا يجتمعوا

في الاتحاد الأوروبي.. اجتمعوا على ألا يجتمعوا

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إنه لا توجد وحدة في الاتحاد الأوروبي بشأن رفض النفط والغاز الروسي. 22.04.2022, سبوتنيك عربي

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ولم يتمكن من تحديد موعد لاعتماد حزمة جديدة من العقوبات، بما في ذلك فرض حظر على النفط والغاز من روسيا. وأشار بوريل إلى أنه "لا توجد مقترحات مطروحة على الطاولة، ولكن هناك خيارات حول أفضل السبل للقيام بذلك"، لكن "لا يوجد إجماع" على هذه المسألة. وقال بوريل:في الوقت نفسه، ذكر أن بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي قد يتصرفون وفقًا لقرار جماعي، وهو ليس قرارًا رسميًا من الاتحاد الأوروبي.وشدد بوريل على أن روسيا تتلقى أموالاً من النفط أكثر بكثير مما تحصل عليها من الغاز، والأهم من ذلك هو تقليل كميات النفط المشتراة في روسيا.في وقت سابق، أبلغت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن المستفيد من رفض الاتحاد الأوروبي للغاز الروسي. وردا على العملية الخاصة لروسيا الاتحادية في أوكرانيا، فرض عدد من الدول عقوبات على روسيا. وبدأت أوروبا في الاستعداد للتخلي التدريجي عن الاعتماد على الغاز الروسي.

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