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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/قائد-عسكري-روسي-هدف-المرحلة-الثانية-من-العملية-الخاصة-هي-السيطرة-على-منطقة-دونباس-وجنوب-أوكرانيا-1061478759.html
قائد عسكري روسي: هدف المرحلة الثانية من العملية الخاصة هي السيطرة على منطقة دونباس وجنوب أوكرانيا
قائد عسكري روسي: هدف المرحلة الثانية من العملية الخاصة هي السيطرة على منطقة دونباس وجنوب أوكرانيا
كشف قائد المنطقة العسكرية المركزية الوسطى في الجيش الروسي، روستام مينيكايف، أن هدف المرحلة الثانية من العملية الروسية الخاصة هي إحكام السيطرة على منطقة دونباس... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T09:01+0000
2022-04-22T09:01+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاءت تصريحات القائد العسكري الروسي مينيكايف خلال الاجتماع السنوي لشركات الصناعات العسكرية والدفاعية في منطقة سفيردلوفسك قائلا: "المرحلة الثانية من العملية الخاصة بدأت بالفعل وحرفيا قبل يومين، حيث تتمثل إحدى مهام الجيش الروسي ببسط سيطرته الكاملة على منطقة دونباس وجنوب أوكرانيا، هذا سيوفر ممرًا بريًا إلى شبه جزيرة القرم".وأضاف مينكاييف قائلا: "إن العملية الروسية وتقدم القوات تمر وفق الخطط العسكرية المطلوبة والموضوعة حيث أن السيطرة على جنوب أوكرانيا ستمنح الجيش الروسي منفذا إلى القوات المتواجدة في ترانسنيستريا الواقعة بالقرب من مولدوفا".واعتبر مينيكايف أن هناك أدلة وحقائق عدة على الممارسات وسياسة الاضطهاد ضد السكان الناطقين بالروسية.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022 لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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قائد عسكري روسي: هدف المرحلة الثانية من العملية الخاصة هي السيطرة على منطقة دونباس وجنوب أوكرانيا

09:01 GMT 22.04.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورقوات جمهورية لوغانسك الشعبية على الحدود بين لوغانسك ومنطقة خاركوف، أوكرانيا 20 أبريل 2022
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية على الحدود بين لوغانسك ومنطقة خاركوف، أوكرانيا 20 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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كشف قائد المنطقة العسكرية المركزية الوسطى في الجيش الروسي، روستام مينيكايف، أن هدف المرحلة الثانية من العملية الروسية الخاصة هي إحكام السيطرة على منطقة دونباس وجنوب أوكرانيا.
وجاءت تصريحات القائد العسكري الروسي مينيكايف خلال الاجتماع السنوي لشركات الصناعات العسكرية والدفاعية في منطقة سفيردلوفسك قائلا: "المرحلة الثانية من العملية الخاصة بدأت بالفعل وحرفيا قبل يومين، حيث تتمثل إحدى مهام الجيش الروسي ببسط سيطرته الكاملة على منطقة دونباس وجنوب أوكرانيا، هذا سيوفر ممرًا بريًا إلى شبه جزيرة القرم".
وأضاف مينكاييف قائلا: "إن العملية الروسية وتقدم القوات تمر وفق الخطط العسكرية المطلوبة والموضوعة حيث أن السيطرة على جنوب أوكرانيا ستمنح الجيش الروسي منفذا إلى القوات المتواجدة في ترانسنيستريا الواقعة بالقرب من مولدوفا".
واعتبر مينيكايف أن هناك أدلة وحقائق عدة على الممارسات وسياسة الاضطهاد ضد السكان الناطقين بالروسية.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022 لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:19 GMT
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