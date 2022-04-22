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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/قديروف-يعلن-إرسال-فرقة-جديدة-من-المتطوعين-إلى-أوكرانيا-للمشاركة-بالعملية-العسكرية-الروسية-1061506095.html
قديروف يعلن إرسال فرقة جديدة من المتطوعين إلى أوكرانيا للمشاركة بالعملية العسكرية الروسية
قديروف يعلن إرسال فرقة جديدة من المتطوعين إلى أوكرانيا للمشاركة بالعملية العسكرية الروسية
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، اليوم السبت، إرسال فرقة جديدة من المتطوعين إلى أوكرانيا للمشاركة بالعملية العسكرية الروسية الخاصة. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T23:55+0000
2022-04-22T23:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رمضان قاديروف
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال قديروف، عبر "تيليغرام": "لقد أرسلنا فرقة أخرى من المتطوعين للمشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا".وأضاف قديروف: "سيصل المئات من الوطنيين الحقيقيين من جميع أنحاء البلاد قريبا إلى منطقة الانتشار ويقاتلون أتباع بانديرا والنازيين الأوكرانيين الأشرار".وأشار إلى أن "كل متطوع أنهى دورة تدريبية كاملة في الجامعة الروسية للقوات الخاصة في غودرميس".وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس، أكملت القوات المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا؛ علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.وفي 19 نيسان/أبريل الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/قبل-الغداء-أو-بعده-قاديروف-يعد-بالسيطرة-على-آزوفستال-اليوم-1061437072.html
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رمضان قاديروف, أخبار أوكرانيا

قديروف يعلن إرسال فرقة جديدة من المتطوعين إلى أوكرانيا للمشاركة بالعملية العسكرية الروسية

23:55 GMT 22.04.2022
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رئيس الشيشان رمضان قاديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
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أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، اليوم السبت، إرسال فرقة جديدة من المتطوعين إلى أوكرانيا للمشاركة بالعملية العسكرية الروسية الخاصة.
موسكو - سبوتنيك. وقال قديروف، عبر "تيليغرام": "لقد أرسلنا فرقة أخرى من المتطوعين للمشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا".
رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
"قبل الغداء أو بعده"... قاديروف يعد بالسيطرة على "آزوفستال" اليوم
أمس, 08:05 GMT
وأضاف قديروف: "سيصل المئات من الوطنيين الحقيقيين من جميع أنحاء البلاد قريبا إلى منطقة الانتشار ويقاتلون أتباع بانديرا والنازيين الأوكرانيين الأشرار".
وأشار إلى أن "كل متطوع أنهى دورة تدريبية كاملة في الجامعة الروسية للقوات الخاصة في غودرميس".
وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس، أكملت القوات المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا؛ علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.
وفي 19 نيسان/أبريل الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
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Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 19:58 GMT
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