https://arabic.sputniknews.com/20220422/قضوا-سنوات-في-إنشائها-وتركوها-في-لحظة-خاطفة-فيديو-يظهر-مراكز-تحكم-الجيش-الأوكراني-1061476206.html
قضوا سنوات في إنشائها وتركوها في لحظة خاطفة... فيديو يظهر مراكز تحكم الجيش الأوكراني
قضوا سنوات في إنشائها وتركوها في لحظة خاطفة... فيديو يظهر مراكز تحكم الجيش الأوكراني
تواصل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية جهودها لتحرير أراضي الجمهورية من قوات الاحتلال الأوكراني بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T08:01+0000
2022-04-22T08:01+0000
2022-04-22T08:01+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1061476170_0:10:1151:657_1920x0_80_0_0_42d27b831a7d4cefd969b48293727c50.jpg
وقام مراسل "سبوتنيك" أخيرا بزيارة إلى مواقع محصنة سابقة لقوات الاحتلال الأوكراني قرب مدينة ستشاستيه.وقضت قوات نظام كييف، نظام العنصرية النازية، سنوات طويلة في تحصين مواقعها وإنشاء مراكز التحكم فيها استعدادا لشن هجوم جديد للقضاء على جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين في منطقة دونباس التي رفض سكانها الرضوخ للسلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعدما وقع انقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014.وكانت المواقع التي تفقدها مراسل "سبوتنيك" تابعة لإحدى كتائب المسلحين لدى جيش نظام كييف التي تحمل اسم "أيدار". وتركها المسلحون بدون قتال، حيث فروا على جناح السرعة عندما اقترب منها محررو أراضي جمهورية لوغانسك.وأنشأ المسلحون مخابئ محصنة لهم. ويواجه مَن يريد دخولها بابيْن مصنوعين من الخرسان المسلح يبلغ سمك أولهم 40 سنتيمترا. ويمكن للقابعين في المخبأ أن يطلقوا النار عبر فتحات الرمي المدرعة. ويوجد في المخبأ فرن للتدفئة.وترتبط المخابئ ببعضها البعض بالخنادق العميقة. ولكل منطقة محصنة مركز قيادة يقع في مخبأ تحت الأرض يبعد عن سطح الأرض بـ7 إلى 8 أمتار.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أراضي جمهورية أوكرانيا السوفيتية السابقة، وهي كيان اصطناعي لم يكن له وجود من قبل، في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022 لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي من العملية هو تحرير منطقة دونباس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1061476170_132:0:1019:665_1920x0_80_0_0_28f4bfa64e7a2d978d8d4c24059a2400.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قضوا سنوات في إنشائها وتركوها في لحظة خاطفة... فيديو يظهر مراكز تحكم الجيش الأوكراني
تابعنا عبر
تواصل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية جهودها لتحرير أراضي الجمهورية من قوات الاحتلال الأوكراني بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية.
وقام مراسل "سبوتنيك" أخيرا بزيارة إلى مواقع محصنة سابقة لقوات الاحتلال الأوكراني قرب مدينة ستشاستيه.
وقضت قوات نظام كييف، نظام العنصرية النازية، سنوات طويلة في تحصين مواقعها وإنشاء مراكز التحكم فيها استعدادا لشن هجوم جديد للقضاء على جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين في منطقة دونباس التي رفض سكانها الرضوخ للسلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعدما وقع انقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014.
وكانت المواقع التي تفقدها مراسل "سبوتنيك" تابعة لإحدى كتائب المسلحين لدى جيش نظام كييف التي تحمل اسم "أيدار". وتركها المسلحون بدون قتال، حيث فروا على جناح السرعة عندما اقترب منها محررو أراضي جمهورية لوغانسك.
وأنشأ المسلحون مخابئ محصنة لهم. ويواجه مَن يريد دخولها بابيْن مصنوعين من الخرسان المسلح يبلغ سمك أولهم 40 سنتيمترا. ويمكن للقابعين في المخبأ أن يطلقوا النار عبر فتحات الرمي المدرعة. ويوجد في المخبأ فرن للتدفئة.
وترتبط المخابئ ببعضها البعض بالخنادق العميقة. ولكل منطقة محصنة مركز قيادة يقع في مخبأ تحت الأرض يبعد عن سطح الأرض بـ7 إلى 8 أمتار.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أراضي جمهورية أوكرانيا السوفيتية السابقة، وهي كيان اصطناعي لم يكن له وجود من قبل، في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022 لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي من العملية هو تحرير منطقة دونباس.