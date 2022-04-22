https://arabic.sputniknews.com/20220422/قطع-الكهرباء-عن-منزل-زعيم-المعارضة-التركية-بعد-امتناعه-عن-سداد-الفواتير-لـغلاء-الأسعار-1061480269.html
قطع الكهرباء عن منزل زعيم المعارضة التركية بعد امتناعه عن سداد الفواتير لـ"غلاء الأسعار"
قطع الكهرباء عن منزل زعيم المعارضة التركية بعد امتناعه عن سداد الفواتير لـ"غلاء الأسعار"
قال زعيم المعارضة التركية، كمال كيليجدار أوغلو، إن السلطات قد قطعت الكهرباء عن منزله، وذلك بعد رفضه سداد الفواتير، احتجاجا على الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T09:41+0000
2022-04-22T09:41+0000
2022-04-22T09:41+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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وبث كيليجدار أوغلو فيديو على "تويتر"، قال فيه: "أخبرتني زوجتي أنهم قطعوا الكهرباء عنا. تحركي ليس دعوة إلى العصيان المدني. إنه مقاومة وهدفه التعبير عن حال الأسر والأطفال المحكوم عليهم بالعيش في الظلام".ولا يسدد زعيم المعارضة فواتير الكهرباء منذ فبراير/شباط الماضي، حين أعلن في فيديو على تويتر، "منذ اليوم، لن أدفع فواتير الكهرباء في مسكني حتى يتراجع أردوغان عن الزيادات في الأسعار التي فرضها في 31 ديسمبر/ كانون الأول".وكان معدل التضخم قفز في يناير/ كانون الثاني الماضي إلى نحو 50 في المئة بعد انهيار قيمة الليرة في أواخر العام الماضي، ما زاد تكلفة المعيشة.ورفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة، لكنها في المقابل زادت أيضا أسعار الغاز والكهرباء والبنزين ورسوم الطرق لتعويض تقلب أسعار الواردات.
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سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار تركيا اليوم
قطع الكهرباء عن منزل زعيم المعارضة التركية بعد امتناعه عن سداد الفواتير لـ"غلاء الأسعار"
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قال زعيم المعارضة التركية، كمال كيليجدار أوغلو، إن السلطات قد قطعت الكهرباء عن منزله، وذلك بعد رفضه سداد الفواتير، احتجاجا على الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.
وبث كيليجدار أوغلو فيديو على "تويتر"، قال فيه: "أخبرتني زوجتي أنهم قطعوا الكهرباء عنا. تحركي ليس دعوة إلى العصيان المدني. إنه مقاومة وهدفه التعبير عن حال الأسر والأطفال المحكوم عليهم بالعيش في الظلام".
ولا يسدد زعيم المعارضة فواتير الكهرباء منذ فبراير/شباط الماضي، حين أعلن في فيديو على تويتر، "منذ اليوم، لن أدفع فواتير الكهرباء في مسكني حتى يتراجع أردوغان عن الزيادات في الأسعار التي فرضها في 31 ديسمبر/ كانون الأول".
وكان معدل التضخم قفز في يناير/ كانون الثاني الماضي
إلى نحو 50 في المئة بعد انهيار قيمة الليرة في أواخر العام الماضي، ما زاد تكلفة المعيشة.
ورفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة، لكنها في المقابل زادت أيضا أسعار الغاز والكهرباء والبنزين ورسوم الطرق لتعويض تقلب أسعار الواردات.