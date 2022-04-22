https://arabic.sputniknews.com/20220422/قوات-الجيش-الأوكراني-تترك-جثث-قتلاها-في-ساحة-القتال-فيديو-1061479428.html
قوات الجيش الأوكراني تترك جثث قتلاها في ساحة القتال... فيديو
قوات الجيش الأوكراني تترك جثث قتلاها في ساحة القتال... فيديو
أبلغ المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الصحفيين، اليوم الجمعة، أن قوات تابعة لنظام الحكم في أوكرانيا تركت أسلحتها وجثث قتلاها في مواقعها السابقة. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T09:17+0000
2022-04-22T09:17+0000
2022-04-22T09:17+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وقامت وزارة الدفاع بنشر الفيديو الذي تظهر فيه كميات كبيرة من الأسلحة وعدد كبير من الجثث.وقالت، إنها الأسلحة والمعدات التي تركتها إحدى تشكيلات جيش النظام الأوكراني في مواقعها السابقة حين فرت منها بعدما رفضت الاستجابة لمطلب القوات الروسية بضرورة إنهاء القتال.كما عُثر هناك على أكثر من 20 جثة لقتلى القوات الأوكرانية.وتواصل القوات الروسية عمليتها الهادفة إلى توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. ويتم التركيز إبان ذلك على تحرير منطقة دونباس، حيث جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، من قوات الاحتلال الأوكراني.
سبوتنيك عربي
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2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قوات الجيش الأوكراني تترك جثث قتلاها في ساحة القتال... فيديو
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أبلغ المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الصحفيين، اليوم الجمعة، أن قوات تابعة لنظام الحكم في أوكرانيا تركت أسلحتها وجثث قتلاها في مواقعها السابقة.
وقامت وزارة الدفاع بنشر الفيديو الذي تظهر فيه كميات كبيرة من الأسلحة وعدد كبير من الجثث.
وقالت، إنها الأسلحة والمعدات التي تركتها إحدى تشكيلات جيش النظام الأوكراني في مواقعها السابقة حين فرت منها بعدما رفضت الاستجابة لمطلب القوات الروسية بضرورة إنهاء القتال.
كما عُثر هناك على أكثر من 20 جثة لقتلى القوات الأوكرانية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها الهادفة إلى توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. ويتم التركيز إبان ذلك على تحرير منطقة دونباس، حيث جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، من قوات الاحتلال الأوكراني.