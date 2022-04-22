https://arabic.sputniknews.com/20220422/قوات-دونيتسك-تسيطر-على-مركز-البث-التلفزيوني-ماريوبول-1061483820.html
قوات دونيتسك تسيطر على مركز البث التلفزيوني ماريوبول
قوات دونيتسك تسيطر على مركز البث التلفزيوني ماريوبول
سيطرت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية على مركز ماريوبول التلفزيوني، وتنوي بث القنوات الروسية والمحلية الأخرى منه. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T11:04+0000
2022-04-22T11:04+0000
2022-04-22T11:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
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وجاء في بيان على منصة "تلغرام": "مركز ماريوبول التلفزيوني أصبح تحت سيطرة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية".ووصل وزير الاتصالات إيغور خالبا إلى المنشأة. ووفقا له، فإن البنية التحتية ستجعل من الممكن نشر الإشارة إلى الجزء الجنوبي من جمهورية دونيتسك وإقليم منطقة زابوروجيه.وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/رئيس-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-400-مرتزق-ما-زالوا-في-أزوفستال-1061338917.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
قوات دونيتسك تسيطر على مركز البث التلفزيوني ماريوبول
11:04 GMT 22.04.2022 (تم التحديث: 11:05 GMT 22.04.2022) تابعنا عبر
سيطرت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية على مركز ماريوبول التلفزيوني، وتنوي بث القنوات الروسية والمحلية الأخرى منه.
وجاء في بيان على منصة "تلغرام": "مركز ماريوبول التلفزيوني أصبح تحت سيطرة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية".
ووصل وزير الاتصالات إيغور خالبا إلى المنشأة. ووفقا له، فإن البنية التحتية ستجعل من الممكن نشر الإشارة إلى الجزء الجنوبي من جمهورية دونيتسك وإقليم منطقة زابوروجيه.
وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.
وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.