https://arabic.sputniknews.com/20220422/قيادي-بالتيار-الديمقراطي-التونسي-قيس-سعيد-ساهم-في-ترذيل-المشهد-السياسي-1061498221.html
قيادي بالتيار الديمقراطي التونسي: قيس سعيد ساهم في ترذيل المشهد السياسي
قيادي بالتيار الديمقراطي التونسي: قيس سعيد ساهم في ترذيل المشهد السياسي
وجه القيادي بالتيار الديمقراطي في تونس، هشام العجبوني، انتقادات لرئيس الجمهورية، قيس سعيد، قائلا إن الرئيس "ساهم في ترذيل المشهد السياسي في تونس"، على حد... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T15:38+0000
2022-04-22T15:38+0000
2022-04-22T15:38+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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ونقلت قناة "نسمة" عن العجبوني، قوله بأن "سعيد متناقض حتى مع نفسه" مشيرا إلى أن "الاستشارة الشعبية كانت تهدف لإضفاء المشروعية على مشروع الرئيس المعد سلفا".وكان رئيس تونس قيس سعيد، قد صرح، يوم الاثنين الماضي، بأن سيادة شعب ودولة تونس لم تكن أبدا بضاعة للمقايضة أو للبيع والشراء.جاءت تصريحات سعيد قوله خلال كلمة ألقاها لدى إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي.وأوضح الرئيس التونسي قائلا: ''ماضون قدما في تمكين الشعب صاحب السيادة من التعبير عن إرادته غير عابئين بهذا البؤس السياسي الذي لا يوازيه إلا هذا البؤس الذي يمعنون فيه عمدا للتنكيل بالتونسيين" وذلك في إشارة إلى معارضي مسار 25 يوليو/ تموز.وشدد قائلا "إننا دائما على العهد لن تثنينا لا العقبات ولا الأراجيف ولا هذه الأوهام التي ينشرونها ويعتقدون أنها حقيقة ولن تثنينا عن مواصلة الطريق''.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
قيادي بالتيار الديمقراطي التونسي: قيس سعيد ساهم في ترذيل المشهد السياسي
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وجه القيادي بالتيار الديمقراطي في تونس، هشام العجبوني، انتقادات لرئيس الجمهورية، قيس سعيد، قائلا إن الرئيس "ساهم في ترذيل المشهد السياسي في تونس"، على حد تعبيره.
ونقلت قناة "نسمة"
عن العجبوني، قوله بأن "سعيد متناقض حتى مع نفسه" مشيرا إلى أن "الاستشارة الشعبية كانت تهدف لإضفاء المشروعية على مشروع الرئيس المعد سلفا".
وكان رئيس تونس قيس سعيد
، قد صرح، يوم الاثنين الماضي، بأن سيادة شعب ودولة تونس لم تكن أبدا بضاعة للمقايضة أو للبيع والشراء.
جاءت تصريحات سعيد قوله خلال كلمة ألقاها لدى إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي.
وأوضح الرئيس التونسي قائلا: ''ماضون قدما في تمكين الشعب صاحب السيادة من التعبير عن إرادته غير عابئين بهذا البؤس السياسي الذي لا يوازيه إلا هذا البؤس الذي يمعنون فيه عمدا للتنكيل بالتونسيين" وذلك في إشارة إلى معارضي مسار 25 يوليو/ تموز.
وشدد قائلا "إننا دائما على العهد لن تثنينا لا العقبات ولا الأراجيف ولا هذه الأوهام التي ينشرونها ويعتقدون أنها حقيقة ولن تثنينا عن مواصلة الطريق''.