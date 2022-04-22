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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220422/لافروف-تصريحات-كييف-تعطي-انطباعا-بأنها-لا-تحتاج-إلى-المفاوضات-1061494662.html
لافروف: تصريحات كييف تعطي انطباعا بأنها لا تحتاج إلى المفاوضات
لافروف: تصريحات كييف تعطي انطباعا بأنها لا تحتاج إلى المفاوضات
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نائب رئيس وزراء كازاخستان وزير الخارجية مختار تليوبيردي، إن تصريحات كييف تعطي انطباعا بأنهم... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T13:56+0000
2022-04-22T13:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بكيفية تعامل أوكرانيا مع هذه الفرص (المفاوضات)، فمن الغريب جدًا بالنسبة لي أن أسمع تصريحات يومية من قبل ممثلي أوكرانيا، بما في ذلك الرئيس ومستشاروه، الذين يشيرون إلى أنهم لا يحتاجون إلى هذه المفاوضات على الإطلاق، وانهم استسلموا لمصيرهم".وأضاف "لقد تعثرت (المفاوضات) الآن، لأنه قبل خمسة أيام ، سلمنا اقتراحًا إلى المفاوضين الأوكرانيين، والذي تمت صياغته مع مراعاة التعليقات التي وردت في ذلك الوقت، ولم يتم الرد عليها"، موضحا: "روسيا لا تعارض الدول التي اقترحتها أوكرانيا كضامنة لأمنها".وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا.وتركز القوات المسلحة الروسية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، على تحرير إقليم دونباس (أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين)، من سيطرة القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم أمس الخميس، تحرير مدينة ماريوبول، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد؛ مشيرا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "أزوفستال".ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، الجيش بضرورة إحكام الطوق على منطقة "آزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/مؤتمر-صحفي-لوزير-الخارجية-الروسي-سيرغي-لافروف-ونظيره-الكازاخستاني-في-موسكو-1061489400.html
https://arabic.sputniknews.com/20220419/لافروف-روسيا-مستعدة-لتزويد-الهند-بأي-سلاح-1061360640.html
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لافروف: تصريحات كييف تعطي انطباعا بأنها لا تحتاج إلى المفاوضات

13:56 GMT 22.04.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نائب رئيس وزراء كازاخستان وزير الخارجية مختار تليوبيردي، إن تصريحات كييف تعطي انطباعا بأنهم لا يحتاجون إلى المفاوضات وأنهم تركوا أنفسهم لمصيرهم.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بكيفية تعامل أوكرانيا مع هذه الفرص (المفاوضات)، فمن الغريب جدًا بالنسبة لي أن أسمع تصريحات يومية من قبل ممثلي أوكرانيا، بما في ذلك الرئيس ومستشاروه، الذين يشيرون إلى أنهم لا يحتاجون إلى هذه المفاوضات على الإطلاق، وانهم استسلموا لمصيرهم".
وأضاف "لقد تعثرت (المفاوضات) الآن، لأنه قبل خمسة أيام ، سلمنا اقتراحًا إلى المفاوضين الأوكرانيين، والذي تمت صياغته مع مراعاة التعليقات التي وردت في ذلك الوقت، ولم يتم الرد عليها"، موضحا: "روسيا لا تعارض الدول التي اقترحتها أوكرانيا كضامنة لأمنها".
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الكازاخستاني في موسكو
12:19 GMT
وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا.
وتركز القوات المسلحة الروسية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، على تحرير إقليم دونباس (أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين)، من سيطرة القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم أمس الخميس، تحرير مدينة ماريوبول، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد؛ مشيرا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "أزوفستال".
ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، الجيش بضرورة إحكام الطوق على منطقة "آزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
لافروف: روسيا مستعدة لتزويد الهند بأي سلاح
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