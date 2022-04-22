https://arabic.sputniknews.com/20220422/لافروف-تصريحات-كييف-تعطي-انطباعا-بأنها-لا-تحتاج-إلى-المفاوضات-1061494662.html

لافروف: تصريحات كييف تعطي انطباعا بأنها لا تحتاج إلى المفاوضات

لافروف: تصريحات كييف تعطي انطباعا بأنها لا تحتاج إلى المفاوضات

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نائب رئيس وزراء كازاخستان وزير الخارجية مختار تليوبيردي، إن تصريحات كييف تعطي انطباعا بأنهم... 22.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-22T13:56+0000

2022-04-22T13:56+0000

2022-04-22T13:56+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بكيفية تعامل أوكرانيا مع هذه الفرص (المفاوضات)، فمن الغريب جدًا بالنسبة لي أن أسمع تصريحات يومية من قبل ممثلي أوكرانيا، بما في ذلك الرئيس ومستشاروه، الذين يشيرون إلى أنهم لا يحتاجون إلى هذه المفاوضات على الإطلاق، وانهم استسلموا لمصيرهم".وأضاف "لقد تعثرت (المفاوضات) الآن، لأنه قبل خمسة أيام ، سلمنا اقتراحًا إلى المفاوضين الأوكرانيين، والذي تمت صياغته مع مراعاة التعليقات التي وردت في ذلك الوقت، ولم يتم الرد عليها"، موضحا: "روسيا لا تعارض الدول التي اقترحتها أوكرانيا كضامنة لأمنها".وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا.وتركز القوات المسلحة الروسية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، على تحرير إقليم دونباس (أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين)، من سيطرة القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم أمس الخميس، تحرير مدينة ماريوبول، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد؛ مشيرا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "أزوفستال".ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، الجيش بضرورة إحكام الطوق على منطقة "آزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.

https://arabic.sputniknews.com/20220422/مؤتمر-صحفي-لوزير-الخارجية-الروسي-سيرغي-لافروف-ونظيره-الكازاخستاني-في-موسكو-1061489400.html

https://arabic.sputniknews.com/20220419/لافروف-روسيا-مستعدة-لتزويد-الهند-بأي-سلاح-1061360640.html

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