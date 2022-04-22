https://arabic.sputniknews.com/20220422/لوبان-التكتل-الروسي-الصيني-قد-يصبح-أكبر-تهديد-لأمن-أوروبا-1061501728.html
لوبان: التكتل الروسي الصيني قد يصبح أكبر "تهديد" لأمن أوروبا
لوبان: التكتل الروسي الصيني قد يصبح أكبر "تهديد" لأمن أوروبا
أشارت المرشحة للرئاسية الفرنسية، مارين لوبان، اليوم الجمعة، إلى إن تكتلا بين روسيا والصين قد يصبح أكبر تهديد لأمن فرنسا وأوروبا في القرن الحادي والعشرين. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T18:08+0000
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العالم
الصين
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باريس - سبوتنيك. وقالت لوبان، عبر أثير إذاعة "أوروبا 1"، اليوم، إن "أسوأ شيء يمكن أن يحدث لأمننا المستقبلي هو شبه اندماج بين الصين وروسيا، وإنشاء تكتل بين هذين البلدين، يمكن أن يكون نقديًا واقتصاديًا وعسكريًا. وقد يكون هذا أكبر خطر في القرن الحادي والعشرين على أمن فرنسا وأوروبا".وكانت لوبان قد أعلنت في الأسبوع الماضي، أنها، في حال انتخبت رئيسة لفرنسا، ستقرر انسحاب فرنسا من القيادة العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مع الالتزام بالأمن الجماعي لأعضاء الحلف.هذا وأظهرت بيانات وزارة الداخلية الفرنسية تصدّر الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي جرت الأسبوع الماضي، بحصوله على 27.84% من الأصوات وتأهله إلى الدورة الثانية مع منافسته مرشحة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان التي نالت 23.15%.وستجرى الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات يوم 24 أبريل/ نيسان.
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https://arabic.sputniknews.com/20220422/المستشار-الألماني-لن-نسمح-بحظر-الغاز-الروسي-لأن-لذلك-عواقب-وخيمة-1061489154.html
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العالم, الصين
لوبان: التكتل الروسي الصيني قد يصبح أكبر "تهديد" لأمن أوروبا
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أشارت المرشحة للرئاسية الفرنسية، مارين لوبان، اليوم الجمعة، إلى إن تكتلا بين روسيا والصين قد يصبح أكبر تهديد لأمن فرنسا وأوروبا في القرن الحادي والعشرين.
باريس - سبوتنيك. وقالت لوبان، عبر أثير إذاعة "أوروبا 1"، اليوم، إن "أسوأ شيء يمكن أن يحدث لأمننا المستقبلي هو شبه اندماج بين الصين وروسيا، وإنشاء تكتل بين هذين البلدين، يمكن أن يكون نقديًا واقتصاديًا وعسكريًا. وقد يكون هذا أكبر خطر في القرن الحادي والعشرين على أمن فرنسا وأوروبا".
وأشارت إلى أن على فرنسا أن تلعب دور الموازن الذي يتمثل هدفه في ضمان سلام وأمن مستقبلها ومستقبل أوروبا.
وكانت لوبان قد أعلنت في
الأسبوع الماضي، أنها، في حال انتخبت رئيسة لفرنسا، ستقرر انسحاب فرنسا من القيادة العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مع الالتزام بالأمن الجماعي لأعضاء الحلف.
ونقلت شبكة "بي أف أم تي في" الفرنسية، عن مارين لوبان، تأكيدها أنها تريد مغادرة فرنسا للقيادة العسكرية لحلف الناتو، وأنها تريد تعزيز العلاقات بين الحلف وروسيا.
هذا وأظهرت بيانات وزارة الداخلية الفرنسية تصدّر الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي جرت الأسبوع الماضي، بحصوله على 27.84% من الأصوات وتأهله إلى الدورة الثانية مع منافسته مرشحة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان التي نالت 23.15%.
وستجرى الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات يوم 24 أبريل/ نيسان.