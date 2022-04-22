عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220422/لوبان-التكتل-الروسي-الصيني-قد-يصبح-أكبر-تهديد-لأمن-أوروبا-1061501728.html
لوبان: التكتل الروسي الصيني قد يصبح أكبر "تهديد" لأمن أوروبا
لوبان: التكتل الروسي الصيني قد يصبح أكبر "تهديد" لأمن أوروبا
أشارت المرشحة للرئاسية الفرنسية، مارين لوبان، اليوم الجمعة، إلى إن تكتلا بين روسيا والصين قد يصبح أكبر تهديد لأمن فرنسا وأوروبا في القرن الحادي والعشرين. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T18:08+0000
2022-04-22T18:08+0000
العالم
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1057891776_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_25e69d8c6b8bf8d7b0b21d0e1333a568.jpg
باريس - سبوتنيك. وقالت لوبان، عبر أثير إذاعة "أوروبا 1"، اليوم، إن "أسوأ شيء يمكن أن يحدث لأمننا المستقبلي هو شبه اندماج بين الصين وروسيا، وإنشاء تكتل بين هذين البلدين، يمكن أن يكون نقديًا واقتصاديًا وعسكريًا. وقد يكون هذا أكبر خطر في القرن الحادي والعشرين على أمن فرنسا وأوروبا".وكانت لوبان قد أعلنت في الأسبوع الماضي، أنها، في حال انتخبت رئيسة لفرنسا، ستقرر انسحاب فرنسا من القيادة العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مع الالتزام بالأمن الجماعي لأعضاء الحلف.هذا وأظهرت بيانات وزارة الداخلية الفرنسية تصدّر الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي جرت الأسبوع الماضي، بحصوله على 27.84% من الأصوات وتأهله إلى الدورة الثانية مع منافسته مرشحة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان التي نالت 23.15%.وستجرى الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات يوم 24 أبريل/ نيسان.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/وكالة-صينية-هيمنة-الدولار-هي-برج-من-المكعبات-بدأ-بالتساقط-1061496495.html
https://arabic.sputniknews.com/20220422/المستشار-الألماني-لن-نسمح-بحظر-الغاز-الروسي-لأن-لذلك-عواقب-وخيمة-1061489154.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1057891776_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_bbee8c2a467b0662efab8a11b8fcdfff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الصين

لوبان: التكتل الروسي الصيني قد يصبح أكبر "تهديد" لأمن أوروبا

18:08 GMT 22.04.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الذهاب إلى بنك الصوررئيسا روسيا والصين يبدآن محادثاتهما في بكين
رئيسا روسيا والصين يبدآن محادثاتهما في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أشارت المرشحة للرئاسية الفرنسية، مارين لوبان، اليوم الجمعة، إلى إن تكتلا بين روسيا والصين قد يصبح أكبر تهديد لأمن فرنسا وأوروبا في القرن الحادي والعشرين.
باريس - سبوتنيك. وقالت لوبان، عبر أثير إذاعة "أوروبا 1"، اليوم، إن "أسوأ شيء يمكن أن يحدث لأمننا المستقبلي هو شبه اندماج بين الصين وروسيا، وإنشاء تكتل بين هذين البلدين، يمكن أن يكون نقديًا واقتصاديًا وعسكريًا. وقد يكون هذا أكبر خطر في القرن الحادي والعشرين على أمن فرنسا وأوروبا".

وأشارت إلى أن على فرنسا أن تلعب دور الموازن الذي يتمثل هدفه في ضمان سلام وأمن مستقبلها ومستقبل أوروبا.

صورة الرئيس الأمريكي جورج واشنطن على الدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
وكالة صينية: هيمنة الدولار هي "برج من المكعبات" بدأ بالتساقط
15:04 GMT
وكانت لوبان قد أعلنت في الأسبوع الماضي، أنها، في حال انتخبت رئيسة لفرنسا، ستقرر انسحاب فرنسا من القيادة العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مع الالتزام بالأمن الجماعي لأعضاء الحلف.

ونقلت شبكة "بي أف أم تي في" الفرنسية، عن مارين لوبان، تأكيدها أنها تريد مغادرة فرنسا للقيادة العسكرية لحلف الناتو، وأنها تريد تعزيز العلاقات بين الحلف وروسيا.

مستشار ألمانيا أولاف شولتز يشارك في مراسم وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندر في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
المستشار الألماني: لن نسمح بحظر الغاز الروسي لأن لذلك "عواقب وخيمة"
12:23 GMT
هذا وأظهرت بيانات وزارة الداخلية الفرنسية تصدّر الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي جرت الأسبوع الماضي، بحصوله على 27.84% من الأصوات وتأهله إلى الدورة الثانية مع منافسته مرشحة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان التي نالت 23.15%.
وستجرى الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات يوم 24 أبريل/ نيسان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала