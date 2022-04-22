https://arabic.sputniknews.com/20220422/مادورو-يعتزم-تلقي-جرعة-سبوتنيك-لايت-كمعزز-1061471266.html
مادورو يعتزم تلقي جرعة "سبوتنيك-لايت" كمعزز
مادورو يعتزم تلقي جرعة "سبوتنيك-لايت" كمعزز
أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أنه سيتلقى لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا المستجد كجرعة معززة. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T00:05+0000
2022-04-22T00:05+0000
2022-04-22T00:05+0000
سبوتنيك
مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي
نيكولاس مادورو
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بوينس آيرس – سبوتنيك. وقال مادورو في تصريح بثه عبر تويتر: "السبت سأتلقى "سبوتنيك لايت" كجرعة معززة، حان وقت الجرعة المعززة".يشار إلى أنه حتى الآن، تم اعتماد "سبوتنيك لايت" في أكثر من 30 دولة، بإجمالي عدد سكان أكثر من 2.5 مليار نسمة، كما تم اعتماد "سبوتنيك V" من قبل 71 دولة بإجمالي عدد سكان يزيد عن 4 مليارات نسمة.وتظهر مؤشرات كفاءة لقاح "سبوتنيك لايت" ضد متحور دلتا (لفيروس كورونا) كلقاح معزز لعدد من اللقاحات الأجنبية المكونة من مكونين، مستوى كفاءة قريب من مستوى كفاءة "سبوتنيك V"، أكثر من 83 بالمئة ضد العدوى، وما يحد من النقل للمستشفى بنسبة تفوق الـ 94 بالمئة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك, مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي, نيكولاس مادورو
مادورو يعتزم تلقي جرعة "سبوتنيك-لايت" كمعزز
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أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أنه سيتلقى لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا المستجد كجرعة معززة.
بوينس آيرس – سبوتنيك
. وقال مادورو في تصريح بثه عبر تويتر: "السبت سأتلقى "سبوتنيك لايت" كجرعة معززة، حان وقت الجرعة المعززة".
يشار إلى أنه حتى الآن، تم اعتماد "سبوتنيك لايت" في أكثر من 30 دولة، بإجمالي عدد سكان أكثر من 2.5 مليار نسمة، كما تم اعتماد "سبوتنيك V
" من قبل 71 دولة بإجمالي عدد سكان يزيد عن 4 مليارات نسمة.
وتظهر مؤشرات كفاءة لقاح "سبوتنيك لايت" ضد متحور دلتا (لفيروس كورونا) كلقاح معزز لعدد من اللقاحات الأجنبية المكونة من مكونين، مستوى كفاءة قريب من مستوى كفاءة "سبوتنيك V"، أكثر من 83 بالمئة ضد العدوى، وما يحد من النقل للمستشفى بنسبة تفوق الـ 94 بالمئة.