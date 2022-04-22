https://arabic.sputniknews.com/20220422/ماكرون-يلعب-الملاكمة-ويضرب-تحت-الحزام-أثناء-جولة-في-حملته-الانتخابية-فيديو-1061485822.html
ماكرون يلعب الملاكمة ويضرب تحت الحزام أثناء جولة في ناد رياضي... فيديو
ماكرون يلعب الملاكمة ويضرب تحت الحزام أثناء جولة في ناد رياضي... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يلعب الملاكمة، وذلك قبل يومين من الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات الرئاسية... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T11:37+0000
2022-04-22T11:37+0000
2022-04-22T12:09+0000
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
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وحسب "رويترز"، ظهر ماكرون في الفيديو وهو يستعرض مهاراته في الملاكمة أمام أحد المدربين في نادي رياضي بإحدى ضواحي باريس، حيث كانت له جولة انتخابية لاجتذاب الناخبين اليساريين.وتوجه المدرب إلى ماكرون قائلا: "استمر، استمر، اضربني"، فيما أجابه ماكرون بالقول: "سأفعل ذلك".وبعد مشاهدة لكماته وهي تخطئ هدفها بينما كان خصمه ينحني ويبتعد عن الطريق، جاء الدعم من المتفرجين، موجها تعليمات لماكرون "مباشرة بين العينين".ولكن بدلا من ذلك، قام الرئيس الفرنسي بضرب خصمه تحت الحزام لتتعالى أصوات الحاضرين.ويواجه ماكرون سباقا متقاربا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المقررة يوم الأحد المقبل، ضد المرشحة اليمينية مارين لوبان، حيث حذر محللون من أن المشاركة المتدنية قد تكون بمثابة علامة فارقة، على الرغم من أن معظم استطلاعات الرأي تظهر تصدر ماكرون.
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أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن
ماكرون يلعب الملاكمة ويضرب تحت الحزام أثناء جولة في ناد رياضي... فيديو
11:37 GMT 22.04.2022 (تم التحديث: 12:09 GMT 22.04.2022) تابعنا عبر
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يلعب الملاكمة، وذلك قبل يومين من الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
وحسب "رويترز"، ظهر ماكرون
في الفيديو وهو يستعرض مهاراته في الملاكمة أمام أحد المدربين في نادي رياضي بإحدى ضواحي باريس، حيث كانت له جولة انتخابية لاجتذاب الناخبين اليساريين.
وتوجه المدرب إلى ماكرون قائلا: "استمر، استمر، اضربني"، فيما أجابه ماكرون بالقول: "سأفعل ذلك".
وبعد مشاهدة لكماته وهي تخطئ هدفها بينما كان خصمه ينحني ويبتعد عن الطريق، جاء الدعم من المتفرجين، موجها تعليمات لماكرون "مباشرة بين العينين".
ولكن بدلا من ذلك، قام الرئيس الفرنسي بضرب خصمه تحت الحزام لتتعالى أصوات الحاضرين.
ويواجه ماكرون سباقا متقاربا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المقررة يوم الأحد المقبل، ضد المرشحة اليمينية مارين لوبان
، حيث حذر محللون من أن المشاركة المتدنية قد تكون بمثابة علامة فارقة، على الرغم من أن معظم استطلاعات الرأي تظهر تصدر ماكرون.