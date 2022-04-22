https://arabic.sputniknews.com/20220422/مبيعات-الأسلحة-الأمريكية-للدول-الغربية-على-خلفية-الأزمة-الأوكرانية-1061494022.html
مبيعات الأسلحة الأمريكية للدول الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية
مبيعات الأسلحة الأمريكية للدول الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية
بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، أبرمت الولايات المتحدة صفقات بيع أسلحة بمليارات الدولارات مع العديد من الدول الغربية... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T13:53+0000
2022-04-22T13:53+0000
2022-04-22T13:53+0000
انفوجرافيك
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
مبيعات الأسلحة الأمريكية للدول الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية
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بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، أبرمت الولايات المتحدة صفقات بيع أسلحة بمليارات الدولارات مع العديد من الدول الغربية. تشاهدون في إنفوغرافيك "سبوتنيك" معطيات حتى 21 أبريل/ نيسان الجاري.