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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/مبيعات-الأسلحة-الأمريكية-للدول-الغربية-على-خلفية-الأزمة-الأوكرانية-1061494022.html
مبيعات الأسلحة الأمريكية للدول الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية
مبيعات الأسلحة الأمريكية للدول الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية
بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، أبرمت الولايات المتحدة صفقات بيع أسلحة بمليارات الدولارات مع العديد من الدول الغربية... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T13:53+0000
2022-04-22T13:53+0000
انفوجرافيك
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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انفوجرافيك, инфографика

مبيعات الأسلحة الأمريكية للدول الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية

13:53 GMT 22.04.2022
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بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، أبرمت الولايات المتحدة صفقات بيع أسلحة بمليارات الدولارات مع العديد من الدول الغربية. تشاهدون في إنفوغرافيك "سبوتنيك" معطيات حتى 21 أبريل/ نيسان الجاري.
مبيعات الأسلحة الأمريكية للدول الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية - سبوتنيك عربي
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Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:16 GMT
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