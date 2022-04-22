https://arabic.sputniknews.com/20220422/متحدثة-الأمم-المتحدة-لا-تملك-معلومات-تؤكد-الإبادة-الجماعية-في-أوكرانيا--1061490026.html

متحدثة: الأمم المتحدة لا تملك معلومات تؤكد "الإبادة الجماعية" في أوكرانيا

متحدثة: الأمم المتحدة لا تملك معلومات تؤكد "الإبادة الجماعية" في أوكرانيا

أعلنت الأمم المتحدة أنها لا تمتلك معلومات تؤكد ارتكاب الإبادة الجماعية المزعومة، خلال العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 22.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-22T12:35+0000

2022-04-22T12:35+0000

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جنيف - سبوتنيك. وقالت الناطقة الرسمية باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، في إفادة صحفية: "ليس لدينا معلومات تشير إلى ارتكاب إبادة جماعية".وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا.وتركز القوات المسلحة الروسية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، على تحرير إقليم دونباس (أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين)، من سيطرة القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم أمس الخميس، تحرير مدينة ماريوبول، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد؛ مشيرا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "أزوفستال".ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، الجيش بضرورة إحكام الطوق على منطقة "آزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.

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