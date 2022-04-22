https://arabic.sputniknews.com/20220422/محاكمة-صومالي-في-ألمانيا-بتهمة-طعن-3-حتى-الموت-وإيذاء-آخرين-1061495889.html

محاكمة صومالي في ألمانيا بتهمة طعن 3 حتى الموت وإيذاء آخرين

محاكمة صومالي في ألمانيا بتهمة طعن 3 حتى الموت وإيذاء آخرين

مثل رجل صومالي أمام محكمة في ألمانيا، اليوم الجمعة، بتهمة طعن ثلاثة أشخاص حتى الموت وإيذاء آخرين، فيما يطلب الادعاء العام وضعه في مصحة نفسية. 22.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-22T14:22+0000

2022-04-22T14:22+0000

2022-04-22T14:22+0000

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101975/36/1019753688_0:99:3291:1950_1920x0_80_0_0_c221556ddd5e64a57e7dde52ab551bd2.jpg

وقالت وكالة "فرانس برس" إن المشتبه به، وهو لاجئ وله تاريخ من مشاكل الصحة العقلية، وجهت له محكمة مقاطعة فورتسبورغ في منطقة بافاريا جنوبي ألمانيا، تهما من بينها القتل والشروع في القتل.ووقع الهجوم محل القضية وسط مدينة فورتسبورغ في يونيو/ حزيران الماضي، حيث يُتهم الصومالي باستخدام سكين مطبخ طويل في هجوم عشوائي على تجمع في متجر للأغراض المنزلية قبل أن ينطلق إلى الشارع، ما أسفر عن مقتل ثلاث نساء وإصابة تسعة آشخاص.واعتبر المدعوون في البداية أن هناك دافعا إسلاميا وراء الجريمة، لكن لم يتم تأكيد هذا الشك في التحقيق الذي أعقب ذلك، فيما قال خبيران مكلفان من المحكمة إن المشتبه به يعاني من الفصام المصحوب بعقدة الاضطهاد.ومن المنتظر أن تسعى المحاكمة إلى تحديد إذا كان سيتم تحميله المسؤولية الجنائية عن أفعاله، وعلى الرغم من أن ممثلي الادعاء العام في ميونيخ لا يطالبون بإصدار حكم بالسجن بحق المتهم، لكنهم يريدون إيداعه مصحة نفسية مغلقة.وبحسب الادعاء، قال المشتبه به، الذي وصل إلى ألمانيا عام 2015، إن أصواتا في رأسه طلبت منه تنفيذ الهجوم لأنه شعر بمعاملة غير عادلة في ألمانيا.يذكر أن برلين كانت قد استقبلت أكثر من مليون طالب لجوء في 2015-2016 في ذروة أزمة المهاجرين في أوروبا، وتسببت موجات اللاجئين في انقسام سياسي شديد في البلاد كما عززت من شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العالم الآن