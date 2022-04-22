https://arabic.sputniknews.com/20220422/محاكمة-صومالي-في-ألمانيا-بتهمة-طعن-3-حتى-الموت-وإيذاء-آخرين-1061495889.html
محاكمة صومالي في ألمانيا بتهمة طعن 3 حتى الموت وإيذاء آخرين
محاكمة صومالي في ألمانيا بتهمة طعن 3 حتى الموت وإيذاء آخرين
مثل رجل صومالي أمام محكمة في ألمانيا، اليوم الجمعة، بتهمة طعن ثلاثة أشخاص حتى الموت وإيذاء آخرين، فيما يطلب الادعاء العام وضعه في مصحة نفسية. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T14:22+0000
2022-04-22T14:22+0000
2022-04-22T14:22+0000
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وقالت وكالة "فرانس برس" إن المشتبه به، وهو لاجئ وله تاريخ من مشاكل الصحة العقلية، وجهت له محكمة مقاطعة فورتسبورغ في منطقة بافاريا جنوبي ألمانيا، تهما من بينها القتل والشروع في القتل.ووقع الهجوم محل القضية وسط مدينة فورتسبورغ في يونيو/ حزيران الماضي، حيث يُتهم الصومالي باستخدام سكين مطبخ طويل في هجوم عشوائي على تجمع في متجر للأغراض المنزلية قبل أن ينطلق إلى الشارع، ما أسفر عن مقتل ثلاث نساء وإصابة تسعة آشخاص.واعتبر المدعوون في البداية أن هناك دافعا إسلاميا وراء الجريمة، لكن لم يتم تأكيد هذا الشك في التحقيق الذي أعقب ذلك، فيما قال خبيران مكلفان من المحكمة إن المشتبه به يعاني من الفصام المصحوب بعقدة الاضطهاد.ومن المنتظر أن تسعى المحاكمة إلى تحديد إذا كان سيتم تحميله المسؤولية الجنائية عن أفعاله، وعلى الرغم من أن ممثلي الادعاء العام في ميونيخ لا يطالبون بإصدار حكم بالسجن بحق المتهم، لكنهم يريدون إيداعه مصحة نفسية مغلقة.وبحسب الادعاء، قال المشتبه به، الذي وصل إلى ألمانيا عام 2015، إن أصواتا في رأسه طلبت منه تنفيذ الهجوم لأنه شعر بمعاملة غير عادلة في ألمانيا.يذكر أن برلين كانت قد استقبلت أكثر من مليون طالب لجوء في 2015-2016 في ذروة أزمة المهاجرين في أوروبا، وتسببت موجات اللاجئين في انقسام سياسي شديد في البلاد كما عززت من شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
محاكمة صومالي في ألمانيا بتهمة طعن 3 حتى الموت وإيذاء آخرين
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مثل رجل صومالي أمام محكمة في ألمانيا، اليوم الجمعة، بتهمة طعن ثلاثة أشخاص حتى الموت وإيذاء آخرين، فيما يطلب الادعاء العام وضعه في مصحة نفسية.
وقالت وكالة "فرانس برس" إن المشتبه به، وهو لاجئ وله تاريخ من مشاكل الصحة العقلية، وجهت له محكمة مقاطعة فورتسبورغ في منطقة بافاريا جنوبي ألمانيا، تهما من بينها القتل والشروع في القتل.
ووقع الهجوم محل القضية وسط مدينة فورتسبورغ في يونيو/ حزيران الماضي، حيث يُتهم الصومالي باستخدام سكين مطبخ طويل في هجوم عشوائي على تجمع في متجر للأغراض المنزلية قبل أن ينطلق إلى الشارع، ما أسفر عن مقتل ثلاث نساء وإصابة تسعة آشخاص.
واعتبر المدعوون في البداية أن هناك دافعا إسلاميا وراء الجريمة، لكن لم يتم تأكيد هذا الشك في التحقيق الذي أعقب ذلك، فيما قال خبيران مكلفان من المحكمة إن المشتبه به يعاني من الفصام المصحوب بعقدة الاضطهاد.
ومن المنتظر أن تسعى المحاكمة إلى تحديد إذا كان سيتم تحميله المسؤولية الجنائية عن أفعاله، وعلى الرغم من أن ممثلي الادعاء العام في ميونيخ لا يطالبون بإصدار حكم بالسجن بحق المتهم، لكنهم يريدون إيداعه مصحة نفسية مغلقة.
وبحسب الادعاء، قال المشتبه به، الذي وصل إلى ألمانيا عام 2015، إن أصواتا في رأسه طلبت منه تنفيذ الهجوم لأنه شعر بمعاملة غير عادلة في ألمانيا.
يذكر أن برلين كانت قد استقبلت أكثر من مليون طالب لجوء في 2015-2016 في ذروة أزمة المهاجرين في أوروبا، وتسببت موجات اللاجئين
في انقسام سياسي شديد في البلاد كما عززت من شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف.