عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220422/محاكمة-صومالي-في-ألمانيا-بتهمة-طعن-3-حتى-الموت-وإيذاء-آخرين-1061495889.html
محاكمة صومالي في ألمانيا بتهمة طعن 3 حتى الموت وإيذاء آخرين
محاكمة صومالي في ألمانيا بتهمة طعن 3 حتى الموت وإيذاء آخرين
مثل رجل صومالي أمام محكمة في ألمانيا، اليوم الجمعة، بتهمة طعن ثلاثة أشخاص حتى الموت وإيذاء آخرين، فيما يطلب الادعاء العام وضعه في مصحة نفسية. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T14:22+0000
2022-04-22T14:22+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101975/36/1019753688_0:99:3291:1950_1920x0_80_0_0_c221556ddd5e64a57e7dde52ab551bd2.jpg
وقالت وكالة "فرانس برس" إن المشتبه به، وهو لاجئ وله تاريخ من مشاكل الصحة العقلية، وجهت له محكمة مقاطعة فورتسبورغ في منطقة بافاريا جنوبي ألمانيا، تهما من بينها القتل والشروع في القتل.ووقع الهجوم محل القضية وسط مدينة فورتسبورغ في يونيو/ حزيران الماضي، حيث يُتهم الصومالي باستخدام سكين مطبخ طويل في هجوم عشوائي على تجمع في متجر للأغراض المنزلية قبل أن ينطلق إلى الشارع، ما أسفر عن مقتل ثلاث نساء وإصابة تسعة آشخاص.واعتبر المدعوون في البداية أن هناك دافعا إسلاميا وراء الجريمة، لكن لم يتم تأكيد هذا الشك في التحقيق الذي أعقب ذلك، فيما قال خبيران مكلفان من المحكمة إن المشتبه به يعاني من الفصام المصحوب بعقدة الاضطهاد.ومن المنتظر أن تسعى المحاكمة إلى تحديد إذا كان سيتم تحميله المسؤولية الجنائية عن أفعاله، وعلى الرغم من أن ممثلي الادعاء العام في ميونيخ لا يطالبون بإصدار حكم بالسجن بحق المتهم، لكنهم يريدون إيداعه مصحة نفسية مغلقة.وبحسب الادعاء، قال المشتبه به، الذي وصل إلى ألمانيا عام 2015، إن أصواتا في رأسه طلبت منه تنفيذ الهجوم لأنه شعر بمعاملة غير عادلة في ألمانيا.يذكر أن برلين كانت قد استقبلت أكثر من مليون طالب لجوء في 2015-2016 في ذروة أزمة المهاجرين في أوروبا، وتسببت موجات اللاجئين في انقسام سياسي شديد في البلاد كما عززت من شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101975/36/1019753688_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_2656e0ba966d0deb49c808764aa8e6a9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

محاكمة صومالي في ألمانيا بتهمة طعن 3 حتى الموت وإيذاء آخرين

14:22 GMT 22.04.2022
© REUTERS / Hannibal Hanschkeالشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© REUTERS / Hannibal Hanschke
تابعنا عبرTelegram
مثل رجل صومالي أمام محكمة في ألمانيا، اليوم الجمعة، بتهمة طعن ثلاثة أشخاص حتى الموت وإيذاء آخرين، فيما يطلب الادعاء العام وضعه في مصحة نفسية.
وقالت وكالة "فرانس برس" إن المشتبه به، وهو لاجئ وله تاريخ من مشاكل الصحة العقلية، وجهت له محكمة مقاطعة فورتسبورغ في منطقة بافاريا جنوبي ألمانيا، تهما من بينها القتل والشروع في القتل.
ووقع الهجوم محل القضية وسط مدينة فورتسبورغ في يونيو/ حزيران الماضي، حيث يُتهم الصومالي باستخدام سكين مطبخ طويل في هجوم عشوائي على تجمع في متجر للأغراض المنزلية قبل أن ينطلق إلى الشارع، ما أسفر عن مقتل ثلاث نساء وإصابة تسعة آشخاص.
واعتبر المدعوون في البداية أن هناك دافعا إسلاميا وراء الجريمة، لكن لم يتم تأكيد هذا الشك في التحقيق الذي أعقب ذلك، فيما قال خبيران مكلفان من المحكمة إن المشتبه به يعاني من الفصام المصحوب بعقدة الاضطهاد.
ومن المنتظر أن تسعى المحاكمة إلى تحديد إذا كان سيتم تحميله المسؤولية الجنائية عن أفعاله، وعلى الرغم من أن ممثلي الادعاء العام في ميونيخ لا يطالبون بإصدار حكم بالسجن بحق المتهم، لكنهم يريدون إيداعه مصحة نفسية مغلقة.
وبحسب الادعاء، قال المشتبه به، الذي وصل إلى ألمانيا عام 2015، إن أصواتا في رأسه طلبت منه تنفيذ الهجوم لأنه شعر بمعاملة غير عادلة في ألمانيا.
يذكر أن برلين كانت قد استقبلت أكثر من مليون طالب لجوء في 2015-2016 في ذروة أزمة المهاجرين في أوروبا، وتسببت موجات اللاجئين في انقسام سياسي شديد في البلاد كما عززت من شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала