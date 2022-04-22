https://arabic.sputniknews.com/20220422/مذكرة-تفاهم-بين-أبو-ظبي-وسيئول-تدعم-دخول-الشركات-الكورية-إلى-الإمارات-1061480600.html
مذكرة تفاهم بين "أبو ظبي وسيئول" تدعم دخول الشركات الكورية إلى الإمارات
مذكرة تفاهم بين "أبو ظبي وسيئول" تدعم دخول الشركات الكورية إلى الإمارات
وقعت كل من أبو ظبي وسيئول مذكرة تفاهم تدعم دخول الشركات الكورية الجنوبية للعمل في الإمارات العربية المتحدة. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T09:51+0000
2022-04-22T09:51+0000
2022-04-22T09:51+0000
كوريا الجنوبية
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا لبيان نشرته وكالة يونهاب الكورية، أكد الاتحاد الكوري للشركات الصغيرة والمتوسطة، "كيه بي آي زد"، توقيعه مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد الإماراتية وذلك "لدعم دخول الشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى الإمارات".من جهته أكد رئيس الاتحاد الكوري للشركات الصغيرة والمتوسطة، كيم كي-مون، أن "الاتحاد سيسعى من خلال التعاون مع الحكومة الإماراتية لدعم دخول الشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة إلى الإمارات".تصريحات المسؤول الكوري جاءت خلال اجتماع له مع وزير الدولة الإماراتي لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أحمد عبد الله حميد بالهول الفلاسي، بـ "أبو ظبي"، حيث تعهد الطرفان بالتعاون المستمر بين الطرفين.وأوضح كيم أن هناك اتفاقات على "تعزيز التعاون في قطاعي الزراعة الذكية والرعاية الصحية اللذين تتميز بهما الشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة".
https://arabic.sputniknews.com/20211116/الإمارات-تعلن-صفقة-عسكرية-كبرى-مع-كوريا-الجنوبية-1050720558.html
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كوريا الجنوبية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
مذكرة تفاهم بين "أبو ظبي وسيئول" تدعم دخول الشركات الكورية إلى الإمارات
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وقعت كل من أبو ظبي وسيئول مذكرة تفاهم تدعم دخول الشركات الكورية الجنوبية للعمل في الإمارات العربية المتحدة.
ووفقا لبيان نشرته وكالة يونهاب الكورية
، أكد الاتحاد الكوري للشركات الصغيرة والمتوسطة، "كيه بي آي زد"، توقيعه مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد الإماراتية وذلك "لدعم دخول الشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى الإمارات".
16 نوفمبر 2021, 13:58 GMT
من جهته أكد
رئيس الاتحاد الكوري للشركات الصغيرة والمتوسطة، كيم كي-مون، أن "الاتحاد سيسعى من خلال التعاون مع الحكومة الإماراتية لدعم دخول الشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة إلى الإمارات".
وأكد كيم أن الإمارات العربية المتحدة تقوم بتحسين "الظروف الخاصة بجذب الاستثمارات من قبل الشركات الأجنبية".
تصريحات المسؤول الكوري جاءت خلال اجتماع له مع وزير الدولة الإماراتي لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أحمد عبد الله حميد بالهول الفلاسي، بـ "أبو ظبي"، حيث تعهد الطرفان بالتعاون
المستمر بين الطرفين.
وأوضح كيم أن هناك اتفاقات على "تعزيز التعاون في قطاعي الزراعة الذكية والرعاية الصحية اللذين تتميز بهما الشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة".