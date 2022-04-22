https://arabic.sputniknews.com/20220422/مسيرة-شعلة-لمراهقين-من-النازيين-الجدد-وسط-كييف-1061477292.html
مسيرة شعلة لمراهقين من النازيين الجدد وسط كييف
مسيرة شعلة لمراهقين من النازيين الجدد وسط كييف
تم تجنيد آلاف من المراهقين الأوكرانيين في تشكيلات نازيين جدد واسعة النطاق، منها متورطة في الإبادة الجماعية بحق المدنيين في دونباس. تم الترويج لهذه التشكيلات... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T08:36+0000
2022-04-22T08:36+0000
2022-04-22T08:36+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار أوكرانيا
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شاهد المزيد على المشروع - دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
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مسيرة شعلة لمراهقين من النازيين الجدد وسط كييف
مسيرة شعلة لمراهقين من النازيين الجدد وسط كييف
2022-04-22T08:36+0000
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مسيرة شعلة لمراهقين من النازيين الجدد وسط كييف
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تم تجنيد آلاف من المراهقين الأوكرانيين في تشكيلات نازيين جدد واسعة النطاق، منها متورطة في الإبادة الجماعية بحق المدنيين في دونباس. تم الترويج لهذه التشكيلات وإضفاء "طابع رومانسي" عليها، باستخدام تقنيات نفسية وتكنولوجيا التحكم بالجماعات. العديد من هذه التقنيات مأخوذة من نظرية "شباب هتلر".