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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/مسيرة-شعلة-لمراهقين-من-النازيين-الجدد-وسط-كييف-1061477292.html
مسيرة شعلة لمراهقين من النازيين الجدد وسط كييف
مسيرة شعلة لمراهقين من النازيين الجدد وسط كييف
تم تجنيد آلاف من المراهقين الأوكرانيين في تشكيلات نازيين جدد واسعة النطاق، منها متورطة في الإبادة الجماعية بحق المدنيين في دونباس. تم الترويج لهذه التشكيلات... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T08:36+0000
2022-04-22T08:36+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار أوكرانيا
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شاهد المزيد على المشروع - دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
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مسيرة شعلة لمراهقين من النازيين الجدد وسط كييف
مسيرة شعلة لمراهقين من النازيين الجدد وسط كييف
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أخبار أوكرانيا, видео

مسيرة شعلة لمراهقين من النازيين الجدد وسط كييف

08:36 GMT 22.04.2022
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تم تجنيد آلاف من المراهقين الأوكرانيين في تشكيلات نازيين جدد واسعة النطاق، منها متورطة في الإبادة الجماعية بحق المدنيين في دونباس. تم الترويج لهذه التشكيلات وإضفاء "طابع رومانسي" عليها، باستخدام تقنيات نفسية وتكنولوجيا التحكم بالجماعات. العديد من هذه التقنيات مأخوذة من نظرية "شباب هتلر".
شاهد المزيد على المشروع - دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
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Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:19 GMT
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