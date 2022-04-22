مسيرة في الأردن تطالب بطرد السفير الإسرائيلي وإغلاق السفارة
© Sputnik . Mohammad Hannonعلم الأردن
© Sputnik . Mohammad Hannon
استجاب أردنيون، اليوم الجمعة، لدعوات "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن" للمشاركة في المسيرة التي رفعت شعار "دعماً لخيار المقاومة ودفاعاً عن الأقصى المبارك".
عمان - سبوتنيك. وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة الأردنية عمّان، ورفع المعتصمون شعارات تدعو المقاومة لضرب تل أبيب، إلى جانب شعارات ترفض اتفاقية وادي عربا واتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل وشعارات ترفض كل أشكال التطبيع، بعد التأكيد على وحدة الشعبين الأردني والفلسطيني.
وطالب المحتجون بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن وإغلاق السفارة.
وطالب المحتجون بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن وإغلاق السفارة.
يُشار إلى وجود تحرك أردني رسمي نشط خلال الفترة الماضية لأجل القضية الفلسطينية، إذ عُقد في العاصمة عمّان يوم أمس اجتماعا طارئا للجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، والذي جاء بدعوة من الأردن.
ويهدف الاجتماع إلى بحث التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى، وسبل التصدي له وما نتج عنه من تداعيات، وجهود الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ووقف جميع الممارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع.
ومن أبرز نتائجه دعوة اللجنة الوزارية المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك الفوري لوقف الاستفزازات للحؤول دون تفاقم العنف في القدس. إلى جانب التأكيد على إبقاء اللجنة منعقدة لمتابعة التطورات، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة بهدف حماية القدس ومقدساتها، ودعم الشعب الفلسطيني وحقوقه، وصموده في قدسه وعلى أرضه.
وخلال الأسبوع الماضي بحث العاهل الأردني، هاتفياً مع عدد من القادة العرب، ومسؤولين أمميين وأوروبيين، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والانتهاكات الخطيرة التي حصلت بالقدس الشريف أخيراً.
ويهدف الاجتماع إلى بحث التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى، وسبل التصدي له وما نتج عنه من تداعيات، وجهود الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ووقف جميع الممارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع.
ومن أبرز نتائجه دعوة اللجنة الوزارية المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك الفوري لوقف الاستفزازات للحؤول دون تفاقم العنف في القدس. إلى جانب التأكيد على إبقاء اللجنة منعقدة لمتابعة التطورات، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة بهدف حماية القدس ومقدساتها، ودعم الشعب الفلسطيني وحقوقه، وصموده في قدسه وعلى أرضه.
وخلال الأسبوع الماضي بحث العاهل الأردني، هاتفياً مع عدد من القادة العرب، ومسؤولين أمميين وأوروبيين، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والانتهاكات الخطيرة التي حصلت بالقدس الشريف أخيراً.