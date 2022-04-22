عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220422/مسيرة-في-الأردن-تطالب-بطرد-السفير-الإسرائيلي-وإغلاق-السفارة-1061487859.html
مسيرة في الأردن تطالب بطرد السفير الإسرائيلي وإغلاق السفارة
مسيرة في الأردن تطالب بطرد السفير الإسرائيلي وإغلاق السفارة
استجاب أردنيون، اليوم الجمعة، لدعوات "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن" للمشاركة في المسيرة التي رفعت شعار "دعماً لخيار المقاومة ودفاعاً عن الأقصى... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T11:52+0000
2022-04-22T11:52+0000
أخبار الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101331/15/1013311521_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_874fad4878c51cb4efeb977fe36e1d72.jpg
عمان - سبوتنيك. وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة الأردنية عمّان، ورفع المعتصمون شعارات تدعو المقاومة لضرب تل أبيب، إلى جانب شعارات ترفض اتفاقية وادي عربا واتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل وشعارات ترفض كل أشكال التطبيع، بعد التأكيد على وحدة الشعبين الأردني والفلسطيني.وطالب المحتجون بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن وإغلاق السفارة.يُشار إلى وجود تحرك أردني رسمي نشط خلال الفترة الماضية لأجل القضية الفلسطينية، إذ عُقد في العاصمة عمّان يوم أمس اجتماعا طارئا للجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، والذي جاء بدعوة من الأردن.ويهدف الاجتماع إلى بحث التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى، وسبل التصدي له وما نتج عنه من تداعيات، وجهود الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ووقف جميع الممارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع.ومن أبرز نتائجه دعوة اللجنة الوزارية المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك الفوري لوقف الاستفزازات للحؤول دون تفاقم العنف في القدس. إلى جانب التأكيد على إبقاء اللجنة منعقدة لمتابعة التطورات، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة بهدف حماية القدس ومقدساتها، ودعم الشعب الفلسطيني وحقوقه، وصموده في قدسه وعلى أرضه.وخلال الأسبوع الماضي بحث العاهل الأردني، هاتفياً مع عدد من القادة العرب، ومسؤولين أمميين وأوروبيين، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والانتهاكات الخطيرة التي حصلت بالقدس الشريف أخيراً.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/قناة-عبرية-اجتماع-أردني-إسرائيلي-سيعقد-بعد-شهر-رمضان-لبحث-الوضع-في-المسجد-الأقصى-1061482516.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101331/15/1013311521_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_65c1e3c43a389367d28a76f3f0f2df2b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن

مسيرة في الأردن تطالب بطرد السفير الإسرائيلي وإغلاق السفارة

11:52 GMT 22.04.2022
© Sputnik . Mohammad Hannonعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© Sputnik . Mohammad Hannon
تابعنا عبرTelegram
استجاب أردنيون، اليوم الجمعة، لدعوات "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن" للمشاركة في المسيرة التي رفعت شعار "دعماً لخيار المقاومة ودفاعاً عن الأقصى المبارك".
عمان - سبوتنيك. وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة الأردنية عمّان، ورفع المعتصمون شعارات تدعو المقاومة لضرب تل أبيب، إلى جانب شعارات ترفض اتفاقية وادي عربا واتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل وشعارات ترفض كل أشكال التطبيع، بعد التأكيد على وحدة الشعبين الأردني والفلسطيني.

وطالب المحتجون بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن وإغلاق السفارة.
قوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
قناة عبرية: اجتماع أردني إسرائيلي سيعقد بعد شهر رمضان لبحث الوضع في المسجد الأقصى
10:42 GMT
يُشار إلى وجود تحرك أردني رسمي نشط خلال الفترة الماضية لأجل القضية الفلسطينية، إذ عُقد في العاصمة عمّان يوم أمس اجتماعا طارئا للجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، والذي جاء بدعوة من الأردن.

ويهدف الاجتماع إلى بحث التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى، وسبل التصدي له وما نتج عنه من تداعيات، وجهود الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ووقف جميع الممارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع.

ومن أبرز نتائجه دعوة اللجنة الوزارية المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك الفوري لوقف الاستفزازات للحؤول دون تفاقم العنف في القدس. إلى جانب التأكيد على إبقاء اللجنة منعقدة لمتابعة التطورات، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة بهدف حماية القدس ومقدساتها، ودعم الشعب الفلسطيني وحقوقه، وصموده في قدسه وعلى أرضه.

وخلال الأسبوع الماضي بحث العاهل الأردني، هاتفياً مع عدد من القادة العرب، ومسؤولين أمميين وأوروبيين، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والانتهاكات الخطيرة التي حصلت بالقدس الشريف أخيراً.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала