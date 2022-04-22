مصدر قضائي حول مذكرة اعتقال كارلوس غصن: لا شيء يمنع محاكمته أمام القضاء اللبناني
أعلن مصدر قضائي لبناني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأنه لا توجد معاهدة بين لبنان وفرنسا تقضي بتبادل تسليم المطلوبين، ولا شيء يمنع محاكمته أمام القضاء اللبناني.
موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر، تزامناً مع إصدار السلطات القضائية الفرنسية مذكرة اعتقال دولية بحق أحد أقطاب صناعة السيارات في العالم سابقا، اللبناني الفرنسي كارلوس غصن، "لا توجد اتفاقية بين لبنان وفرنسا حول تبادل تسليم المطلوبين، لكن إذا تقدمت السلطات الفرنسية بلائحة الاتهامات الموجهة إلى غصن، فإن لبنان سينظر فيها ويتخذ المقتضى القانوني المناسب، ولا شيء يمنع محاكمته أمام القضاء اللبناني".
ورفض المصدر تأكيد أو نفي ما إذا كانت السلطات الفرنسية قد تقدمت بمثل هذا الطلب إلى السلطات اللبنانية.
ووصل غصن إلى لبنان في الثلاثين من ديسمبر/كانون الأول 2019 بعد رحلة فرار من سجون اليابان تخللتها محطة في تركيا، قبل أن تطالب كل من اليابان وفرنسا بتسليمه، لكن لبنان رفض التجاوب مع الطلبين، بسبب عدم وجود معاهدات تبادل مطلوبين. غير أن طوكيو وباريس أوفدتا قضاة ومحققين إلى بيروت في العامين الماضيين، استمعوا إلى إفادة غصن الذي يقيم في أحد شوارع العاصمة اللبنانية الراقية (محلة الأشرفية) ويحظى بحراسة أمنية مشددة.
ورفض المصدر تأكيد أو نفي ما إذا كانت السلطات الفرنسية قد تقدمت بمثل هذا الطلب إلى السلطات اللبنانية.
ووصل غصن إلى لبنان في الثلاثين من ديسمبر/كانون الأول 2019 بعد رحلة فرار من سجون اليابان تخللتها محطة في تركيا، قبل أن تطالب كل من اليابان وفرنسا بتسليمه، لكن لبنان رفض التجاوب مع الطلبين، بسبب عدم وجود معاهدات تبادل مطلوبين. غير أن طوكيو وباريس أوفدتا قضاة ومحققين إلى بيروت في العامين الماضيين، استمعوا إلى إفادة غصن الذي يقيم في أحد شوارع العاصمة اللبنانية الراقية (محلة الأشرفية) ويحظى بحراسة أمنية مشددة.
13 أكتوبر 2021, 16:40 GMT