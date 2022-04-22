https://arabic.sputniknews.com/20220422/مقتل-33-شخصا-وإصابة-43-آخرين-في-تفجير-مسجد-في-إقليم-قندوز-الأفغاني--1061500077.html
مقتل 33 شخصا وإصابة 43 آخرين في تفجير بمسجد في إقليم قندوز الأفغاني
مقتل 33 شخصا وإصابة 43 آخرين في تفجير بمسجد في إقليم قندوز الأفغاني
أعلن المتحدث باسم طالبان (منظمة خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية)، ذبيح الله مجاهد، إن 33 شخصًا على الأقل، بينهم أطفال، قتلوا في انفجار بمسجد... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T16:34+0000
2022-04-22T16:34+0000
2022-04-22T16:34+0000
العالم
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وكتب المتحدث باسم حكومة "طالبان" ذبيح الله مجاهد في تغريدة، أن "التفجير وقع في مسجد في منطقة إمام صهيب في (ولاية) قندوز مسفرا عن مقتل 33 مدنيا بينهم عدد من الأطفال".وأشارت المصادر إلى أن "الضحايا نقلوا إلى مستشفى الناحية"، مضيفة أن "حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع بسبب وجود مصابين في حالة حرجة".وكان 34 شخصا على الأقل قد لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرون في انفجارين شمالي أفغانستان أمس الخميس، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.وأوضح المصدر أن من بين القتلى 30 مصليا على الأقل، فيما أصيب 80 آخرون جراء انفجار استهدف مسجدا في مزار الشريف، عاصمة مقاطعة بلخ الأفغانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/الخارجية-الأفغانية-تستدعي-السفير-الباكستاني-بعد-قصف-استهدف-ولايتين-1061263859.html
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العالم
مقتل 33 شخصا وإصابة 43 آخرين في تفجير بمسجد في إقليم قندوز الأفغاني
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أعلن المتحدث باسم طالبان (منظمة خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية)، ذبيح الله مجاهد، إن 33 شخصًا على الأقل، بينهم أطفال، قتلوا في انفجار بمسجد في إقليم قندوز الأفغاني، وأصيب 43 آخرون.
وكتب المتحدث باسم حكومة "طالبان" ذبيح الله مجاهد في تغريدة، أن "التفجير وقع في مسجد في منطقة إمام صهيب في (ولاية) قندوز مسفرا عن مقتل 33 مدنيا بينهم عدد من الأطفال".
وأشارت المصادر إلى أن "الضحايا نقلوا إلى مستشفى الناحية"، مضيفة أن "حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع بسبب وجود مصابين في حالة حرجة".
وكان 34 شخصا على الأقل قد لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرون في انفجارين شمالي أفغانستان أمس الخميس، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وأوضح المصدر أن من بين القتلى 30 مصليا على الأقل، فيما أصيب 80 آخرون جراء انفجار استهدف مسجدا في مزار الشريف، عاصمة مقاطعة بلخ الأفغانية.