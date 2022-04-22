https://arabic.sputniknews.com/20220422/منظمة-الدول-الأمريكية-تعلق-وضع-روسيا-كمراقب-دائم-1061472317.html

منظمة الدول الأمريكية تعلق وضع روسيا كمراقب دائم

منظمة الدول الأمريكية تعلق وضع روسيا كمراقب دائم

صوتت منظمة الدول الأمريكية، الخميس، بأغلبية 25 صوتا مقابل 0 لتعليق وضع روسيا كمراقب دائم في المنظمة. 22.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-22T03:56+0000

2022-04-22T03:56+0000

2022-04-22T03:56+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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واشنطن - سبوتنيك. وقالت سفيرة دولة سانت لوسيا لدى منظمة الدول الأمريكية إليزابيث داريوس كلارك والذي يرأس بلدها المجلس الدائم في الفترة من أبريل إلى يونيو بعد التصويت: "يعلن المجلس الدائم بموجب هذا مشروع القرار تعليق وضع الاتحاد الروسي كمراقب دائم لمنظمة الدول الأمريكية".وكانت نتائج التصويت 25 مؤيدا مقابل 0 معارض، مع امتناع 8 أعضاء عن التصويت فيما غابت دولة واحدة (نيكاراغوا) عن التصويت.وبعد التصويت، قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف إنه حرم من فرصة التحدث خلال الاجتماع سواء قبل التصويت على وثيقة منظمة الدول الأمريكية أو بعده.وفي وقت النشر، لم تحصل "سبوتنيك" على رد من منظمة الدول الأمريكية على طلبها للتعليق حول سبب عدم السماح لأنطونوف بالتحدث.وندد السفير الروسي بقرار منظمة الدول الأمريكية ووصفه بأنه خطأ فادح.جاء في تعليق السفير على قناة السفارة في التلغرام: "نعتبر خطأً خطيراً اتخاذ قرار اليوم. مهمة أي هيكلية دولية هي توحيد الدول في حل المشاكل الملحة، التي توجد اليوم بكثرة في الإقليم".وكانت الأرجنتين والبرازيل والمكسيك وبوليفيا والسلفادور وهندوراس بين الدول التي امتنعت عن التصويت.وتضم منظمة الدول الأمريكية 35 عضوا من دول الأمريكتين الشمالية والجنوبية، وتتخذ من واشنطن مقرا لها.

https://arabic.sputniknews.com/20220421/السفير-الروسي-في-واشنطن-سحب-صفة-المراقب-من-روسيا-في-منظمة-الدول-الأمريكية-خطأ-خطير-1061470980.html

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