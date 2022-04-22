https://arabic.sputniknews.com/20220422/نصيحة-رئاسية-لمحمد-صلاح-تجنب-الهوس-بالكرة-الذهبية-وركز-في-أدائك-1061485523.html
نصيحة رئاسية لمحمد صلاح: تجنب الهوس بالكرة الذهبية وركز في أدائك
نصيحة رئاسية لمحمد صلاح: تجنب الهوس بالكرة الذهبية وركز في أدائك
لا شك أن الفوز بالكرة الذهبية هي حلم كل لاعب كرة قدم في العالم، وهو ما أصبح المصري محمد صلاح قريبا منه، بعد ترشحه لها ثلاث مرات متتالية. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T11:34+0000
2022-04-22T11:34+0000
2022-04-22T11:34+0000
رياضة
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وحل النجم المصري سادسا في تصنيف الكرة الذهبية لعام 2018 ثم قفز للخامس في العالم التالي 2019، بينما حل سابعا في 2021.ولكن هذه الأمنية قد تكون سببا في زيادة الضغط على اللاعب من قبل نفسه، وهو ما حذر منه الأسطورة جورج وايا رئيس جمهورية ليبيريا وأسطورة الكرة الأفريقية، الذي طالب مهاجمي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني بعدم ممارسة "ضغوط غير ضرورية" على نفسيهما من أجل الفوز بها.وأضاف "لا يجب أن يضع صلاح وماني أنفسهما تحت ضغط. لقد عملت بجدية لإنقاذ عائلتي من الفقر، وبفضل هذا الطموح، حصلت على الكرة الذهبية".واعتبارًا من عام 2022، ستحكم مجلة "فرانس فوتبول" التي تمنح جائزة الكرة الذهبية على أداء اللاعب على مدار الموسم فقط، وليس على مدار السنة التقويمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/إعلام-محمد-صلاح-ثالث-المرشحين-للفوز-بالكرة-الذهبية-1061137241.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
نصيحة رئاسية لمحمد صلاح: تجنب الهوس بالكرة الذهبية وركز في أدائك
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لا شك أن الفوز بالكرة الذهبية هي حلم كل لاعب كرة قدم في العالم، وهو ما أصبح المصري محمد صلاح قريبا منه، بعد ترشحه لها ثلاث مرات متتالية.
وحل النجم المصري سادسا في تصنيف الكرة الذهبية لعام 2018 ثم قفز للخامس في العالم التالي 2019، بينما حل سابعا في 2021.
ولكن هذه الأمنية قد تكون سببا في زيادة الضغط على اللاعب من قبل نفسه، وهو ما حذر منه الأسطورة جورج وايا رئيس جمهورية ليبيريا وأسطورة الكرة الأفريقية، الذي طالب مهاجمي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني بعدم ممارسة "ضغوط غير ضرورية
" على نفسيهما من أجل الفوز بها.
وفي حديثه لمحطة "كانال" الفرنسية، قال الإفريقي الوحيد الفائز بالكرة الذهبية عام 1995 "لا ينبغي أن يشعر الثنائي بالهوس بالكرة الذهبية، بل يجب عليهما التركيز من أجل مواصلة الأداء القوي".
وأضاف "لا يجب أن يضع صلاح وماني أنفسهما تحت ضغط. لقد عملت بجدية لإنقاذ عائلتي من الفقر، وبفضل هذا الطموح، حصلت على الكرة الذهبية".
واعتبارًا من عام 2022، ستحكم مجلة "فرانس فوتبول" التي تمنح جائزة الكرة الذهبية على أداء اللاعب على مدار الموسم فقط، وليس على مدار السنة التقويمية.