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هل ربطت أمريكا موافقة البنك الدولي على دعم لبنان بإنجاز ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل؟
هل ربطت أمريكا موافقة البنك الدولي على دعم لبنان بإنجاز ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل؟
هل ربطت أمريكا موافقة البنك الدولي على دعم لبنان بإنجاز ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل؟.. سؤال بدأ يتردد عقب قرار من البنك الدولي برفض تمويل عملية استجرار... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T12:47+0000
2022-04-22T12:47+0000
أخبار لبنان
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وحسب تصريحات لموقع الشرق، نفى وزير الطاقة اللبناني وليد فياض أن يكون هناك رابط بين الموافقة على هذه الخطة وعملية إنجاز ترسيم الحدود البحرية بين بلاده وإسرائيل. ودلل الوزير اللبناني على نفيه بتصريح المبعوث الأمريكي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين خلال زيارته الأخيرة لبيروت، مؤكدا أنه قال: "لا رابط بين الأمرين".ولفت فياض إلى أن مصدر مفاجئته تكمن في أن "ورقة الضمانات الأمريكية التي ستعطى للقاهرة لتجنب عقوبات قانون قيصر تؤكد على ضرورة الحصول على التمويل".وفيما أشار الوزير اللبناني إلى عدم قناعته بتعليل البنك الدولي لرفضه، والذي جاء تحت عنوان "دراسة الجدوى السياسية" للمشروع، أكد أن "خطة الكهرباء استجابت لكافة الشروط التي طالب بها البنك الدولي، وراعت خطة الإنتاج الأقل كلفة مع ​مؤسسة كهرباء لبنان​".ولفت الوزير اللبناني إلى أنه طلب المساعدة من السفيرة الأمريكية في بيروت ​دوروثي شيا​، مؤكدا أنه أطلعها على ما توصل إليه المجلس التنفيذي للبنك الدولي.
https://arabic.sputniknews.com/20210404/نصيحة-من-البنك-الدولي-إلى-لبنان-ساعدوا-أنفسكم-لنساعدكم-1048568213.html
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أخبار لبنان

هل ربطت أمريكا موافقة البنك الدولي على دعم لبنان بإنجاز ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل؟

12:47 GMT 22.04.2022
© REUTERS / Johannes Christoشعار البنك الدولي
شعار البنك الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© REUTERS / Johannes Christo
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هل ربطت أمريكا موافقة البنك الدولي على دعم لبنان بإنجاز ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل؟.. سؤال بدأ يتردد عقب قرار من البنك الدولي برفض تمويل عملية استجرار الغاز المصري وكذلك التيار الكهربائي من الأردن.
وحسب تصريحات لموقع الشرق، نفى وزير الطاقة اللبناني وليد فياض أن يكون هناك رابط بين الموافقة على هذه الخطة وعملية إنجاز ترسيم الحدود البحرية بين بلاده وإسرائيل.
مصرف لبنان المركزي في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2021
نصيحة من البنك الدولي إلى لبنان: ساعدوا أنفسكم لنساعدكم
4 أبريل 2021, 06:27 GMT
ودلل الوزير اللبناني على نفيه بتصريح المبعوث الأمريكي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين خلال زيارته الأخيرة لبيروت، مؤكدا أنه قال: "لا رابط بين الأمرين".

يوحذر وزير الطاقة اللبناني، مما وصفها بـ"مرحلة صعبة" ستمر بها بلاده إذا أصر البنك الدولي على عدم تمويل عملية استجرار الغاز المصري إلى لبنان، مؤكدا أنه فوجئ بقرار البنك الدولي الذي يضمن عدم موافقته على تمويل مشروع استيراد الغاز المصري، وكذلك التيار الكهربائي من الأردن.

ولفت فياض إلى أن مصدر مفاجئته تكمن في أن "ورقة الضمانات الأمريكية التي ستعطى للقاهرة لتجنب عقوبات قانون قيصر تؤكد على ضرورة الحصول على التمويل".
وفيما أشار الوزير اللبناني إلى عدم قناعته بتعليل البنك الدولي لرفضه، والذي جاء تحت عنوان "دراسة الجدوى السياسية" للمشروع، أكد أن "خطة الكهرباء استجابت لكافة الشروط التي طالب بها البنك الدولي، وراعت خطة الإنتاج الأقل كلفة مع ​مؤسسة كهرباء لبنان​".

وعلق قائلا: "الحديث عن جدوى سياسية لا ينسجم مع أي من الشروط الموضوعة من قبل البنك الدولي، وكذلك تأكيدات واشنطن التي طالبت بيروت بالاستجابة للشروط للحصول على التمويل المطلوب وهو 200 مليون دولار سنوياً".

ولفت الوزير اللبناني إلى أنه طلب المساعدة من السفيرة الأمريكية في بيروت ​دوروثي شيا​، مؤكدا أنه أطلعها على ما توصل إليه المجلس التنفيذي للبنك الدولي.
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