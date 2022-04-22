https://arabic.sputniknews.com/20220422/هولندا-وارداتنا-من-النفط-والغاز-الروسي-ستنخفض-هذا-العام-لكن-سنظل-نعتمد-على-موسكو-1061499883.html
هولندا: وارداتنا من النفط والغاز الروسي ستنخفض هذا العام لكن سنظل نعتمد على موسكو
هولندا: وارداتنا من النفط والغاز الروسي ستنخفض هذا العام لكن سنظل نعتمد على موسكو
قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الجمعة، إن بلاده تهدف إلى خفض واردات النفط والغاز الروسية بحلول نهاية العام، لكنه اعترف بأن أوروبا لا تزال تعتمد على... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T16:32+0000
2022-04-22T16:32+0000
2022-04-22T16:32+0000
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يحاول الاتحاد الأوروبي إيجاد بدائل للطاقة الروسية ردا على العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في أوكرانيا لمعالجة التهديدات التي تشكلها كييف، لكن يرى محللون أنها مهمة شاقة حيث توفر روسيا حاليا 40% من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز.وقال الزعيم الهولندي للصحفيين في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "ما تود هولندا في الواقع تحقيقه هو الاستقلال عن الغاز والنفط الروسي قبل نهاية العام"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وأضاف: "يمكننا تحقيق ذلك من خلال العمل الجاد على مزيج من توفير الطاقة والاستدامة، لكن سيؤدي أيضا إلى استيراد الطاقة من دول أخرى، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال".قالت صحيفة "فولكس كرانت" اليومية، إن هولندا استوردت نفطا بنحو 11 مليار يورو (11.8 مليار دولار) من روسيا في أول 11 شهرا من العام الماضي.وأضافت الصحيفة إن نحو 3.7 مليار يورو أنفقتها البلاد أيضا على استيراد الغاز والفحم من روسيا. تهدف هولندا إلى وقف واردات الفحم بحلول 11 أغسطس/ آب.لكن روته أقر بأنه حتى هولندا، التي استوردت كميات أقل بكثير من الغاز الروسي من ألمانيا المجاورة ودول شرق الاتحاد الأوروبي، تظل معتمدة على الإمدادات الروسية.وقال روته: "إنه تحد حقيقي، نحن نعتمد بشدة على الغاز الروسي في أوروبا وليس هناك بدائل كثيرة للغاز الطبيعي المسال".
https://arabic.sputniknews.com/20220422/ألمانيا-حظر-الغاز-الروسي-سيكلف-اقتصادنا-180-مليار-يورو-1061497776.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, اقتصاد, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
هولندا: وارداتنا من النفط والغاز الروسي ستنخفض هذا العام لكن سنظل نعتمد على موسكو
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قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الجمعة، إن بلاده تهدف إلى خفض واردات النفط والغاز الروسية بحلول نهاية العام، لكنه اعترف بأن أوروبا لا تزال تعتمد على إمدادات موسكو.
يحاول الاتحاد الأوروبي إيجاد بدائل للطاقة الروسية ردا على العملية العسكرية
التي بدأتها روسيا في أوكرانيا لمعالجة التهديدات التي تشكلها كييف، لكن يرى محللون أنها مهمة شاقة حيث توفر روسيا حاليا 40% من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز.
وقال الزعيم الهولندي للصحفيين في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "ما تود هولندا في الواقع تحقيقه هو الاستقلال عن الغاز والنفط الروسي قبل نهاية العام"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وأضاف: "يمكننا تحقيق ذلك من خلال العمل الجاد على مزيج من توفير الطاقة والاستدامة، لكن سيؤدي أيضا إلى استيراد الطاقة من دول أخرى، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال".
قالت صحيفة "فولكس كرانت" اليومية، إن هولندا استوردت نفطا بنحو 11 مليار يورو (11.8 مليار دولار) من روسيا في أول 11 شهرا من العام الماضي.
وأضافت الصحيفة إن نحو 3.7 مليار يورو أنفقتها البلاد أيضا على استيراد الغاز والفحم من روسيا. تهدف هولندا إلى وقف واردات الفحم بحلول 11 أغسطس/ آب.
لكن روته أقر بأنه حتى هولندا، التي استوردت كميات أقل بكثير من الغاز الروسي من ألمانيا المجاورة ودول شرق الاتحاد الأوروبي
، تظل معتمدة على الإمدادات الروسية.
وقال روته: "إنه تحد حقيقي، نحن نعتمد بشدة على الغاز الروسي في أوروبا وليس هناك بدائل كثيرة للغاز الطبيعي المسال".