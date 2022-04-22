https://arabic.sputniknews.com/20220422/وزير-الأمن-الإيراني-الفضاء-الافتراضي-والسيبراني-أحد-أدوات-أعداء-البلاد-1061480004.html

وزير الأمن الإيراني: الفضاء الافتراضي والسيبراني أحد أدوات أعداء البلاد

وزير الأمن الإيراني: الفضاء الافتراضي والسيبراني أحد أدوات أعداء البلاد

قال إسماعيل خطيب، وزير الأمن الإيراني، اليوم الجمعة، إن مخططات العدو ضد بلاده فشلت في ظل توجيهات قائد الثورة الإسلامية والتواجد الفاعل للشعب في الساحة وجهود... 22.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-22T09:27+0000

2022-04-22T09:27+0000

2022-04-22T09:27+0000

إيران

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102200/66/1022006687_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_0ced0d75be817bbaf985488763c1c05f.jpg

وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريح خطيب جاء خلال اجتماع لجنة الأمن بمحافظة مازندران، شمالي البلاد، موضحا أن أعداء إيران يسعون إلى خلق هوة بين الشعب والدولة.وذكر الوزير الإيراني، أن العدو خاب أمله في خلق هوة بين الشعب والدولة، ويحاول، في الفترة الراهنة، بذل كل جهده للنيل من الإيمان والثورة والقيم للإضرار بتديُّن الناس في إيران، مضيفا أن إحدى أدوات أعداء بلاده في هذا الأمر هو الفضاء الافتراضي والسيبراني.وأكد إسماعيل خطيب أن العدو يسعى لضرب إيران، بشكل متعدد الأوجه، عبر حرب إعلامية ومركبة، لكنه أخفق في مساعيه خلال كل السنوات الطويلة الماضية، في ظل التوجيهات التي وصفها بـ"الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية والتواجد الفاعل للشعب في الساحة وجهود المسؤولين".وأشار وزير الأمن الإيراني إلى أن الحكومة الشعبية الحالية في بلاده تسعى للتعاون مع دول الجوار بهدف توظيف القدرات الإقليمية من أجل التنمية، لافتا إلى أن "الأعداء يسعون لفرض أقصى الضغوط على البلاد بإجراءات حظر ظالمة، إلا أن الحكومة تسعى لتنظيم سبل العيش وحل مشاكل الناس بالتخطيط السليم".وفي السياق نتفسه، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، الأحد الماضي، إن الوحدة بين قواته والجيش أدخلت اليأس في قلوب أعداء البلاد.وأشار القائد العسكري الإيراني في رسالة بعثها اليوم إلى القائد العام للجيش اللواء سيد عبدالرحيم موسوي، بمناسبة يوم الجيش إلى أن "التآلف والتعاضد والوحدة بين الجيش والحرس الثوري، أثار غيض أعداء إيران الإسلامية وأدخل اليأس في قلوبهم".

https://arabic.sputniknews.com/20220422/الجيش-الإيراني-ليس-بإمكان-أي-قوة-مواجهة-إيران-1061474371.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إيران, أخبار العالم الآن