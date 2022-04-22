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https://arabic.sputniknews.com/20220422/وزير-الاتصالات-اللبناني-يتحدث-عن-زيادة-قريبة-في-تعريفة-الاتصالات-بالبلاد-1061474845.html
وزير الاتصالات اللبناني يتحدث عن زيادة قريبة في تعريفة الاتصالات بالبلاد
وزير الاتصالات اللبناني يتحدث عن زيادة قريبة في تعريفة الاتصالات بالبلاد
قال وزير الاتصالات اللبناني، جوني القرم، إن مجلس الوزراء سوف يناقش زيادة تعريفة الاتصالات بالبلاد الخميس المقبل. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T07:37+0000
2022-04-22T07:37+0000
أخبار لبنان
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وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، أوضح القرم​، أن هذه التعريفة تم اقتراحها من خلال دراسة شاملة لقطاع الاتصالات ستعرض على مجلس الوزراء لإقراراها.وقال: "سأعرض على ​مجلس الوزراء​ في جلسة الخميس المقبل، إذا ما أُدرج البند على جدول الأعمال، كلّ ما له علاقة بقطاع الاتصالات​ وبالدّراسة الّتي أعددتها لزيادة التّعريفة".وكان وزير الاتصالات اللبناني قد تحدث مؤخرا عن الوضع المالي لوزارته مؤكدا أنه "في العام 2018، كان دخل الوزارة مليار و400 مليون دولار وكانت الوزارة تصرف 565 مليون دولار".ولفت إلى أن حالة التقشف التي اتبعتها الوزارة أدت إلى خفض المصاريف إلى 255 مليون دولار، لافتا إلى وجود "40 مليون دولار يجب علينا دفعها على مدى 4 سنوات مُجَدولة، أي هناك 265 مليون دولار سنويًّا علينا دفعها بديل ما كنّا ندفعه سابقًا".ولفت القرم إلى أنّ "المشكلة هي أنّ المليار و400 مليون دولار أصبحت الآن تساوي 100 مليون دولار، إذاً يجب تأمين 300 مليون دولار لنستطيع تغطية المصاريف، والدّراسة الّتي أجريتها لا تلحظ أي دفعة للدّولة، فسابقًا كنّا نرسل المال الفائض ل​وزارة المال​، أمّا الآن فبالكاد نغطّي مصاريفنا"، حسب تعبيره.
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وزير الاتصالات اللبناني يتحدث عن زيادة قريبة في تعريفة الاتصالات بالبلاد

07:37 GMT 22.04.2022
© Sputnik . Zahraa al- Amirمناظر عامة للمدن العربية - مدينة بيروت، لبنان فبراير/ شباط 2019
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة بيروت، لبنان فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© Sputnik . Zahraa al- Amir
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قال وزير الاتصالات اللبناني، جوني القرم، إن مجلس الوزراء سوف يناقش زيادة تعريفة الاتصالات بالبلاد الخميس المقبل.
وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، أوضح القرم​، أن هذه التعريفة تم اقتراحها من خلال دراسة شاملة لقطاع الاتصالات ستعرض على مجلس الوزراء لإقراراها.
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وقال: "سأعرض على ​مجلس الوزراء​ في جلسة الخميس المقبل، إذا ما أُدرج البند على جدول الأعمال، كلّ ما له علاقة بقطاع الاتصالات​ وبالدّراسة الّتي أعددتها لزيادة التّعريفة".
وكان وزير الاتصالات اللبناني قد تحدث مؤخرا عن الوضع المالي لوزارته مؤكدا أنه "في العام 2018، كان دخل الوزارة مليار و400 مليون دولار وكانت الوزارة تصرف 565 مليون دولار".
ولفت إلى أن حالة التقشف التي اتبعتها الوزارة أدت إلى خفض المصاريف إلى 255 مليون دولار، لافتا إلى وجود "40 مليون دولار يجب علينا دفعها على مدى 4 سنوات مُجَدولة، أي هناك 265 مليون دولار سنويًّا علينا دفعها بديل ما كنّا ندفعه سابقًا".
ولفت القرم إلى أنّ "المشكلة هي أنّ المليار و400 مليون دولار أصبحت الآن تساوي 100 مليون دولار، إذاً يجب تأمين 300 مليون دولار لنستطيع تغطية المصاريف، والدّراسة الّتي أجريتها لا تلحظ أي دفعة للدّولة، فسابقًا كنّا نرسل المال الفائض ل​وزارة المال​، أمّا الآن فبالكاد نغطّي مصاريفنا"، حسب تعبيره.
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