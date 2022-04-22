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https://arabic.sputniknews.com/20220422/وزير-الدفاع-الإيراني-يعلن-عن-منتجات-مصنوعة-محليا-تسلم-إلى-القوات-المسلحة-قريبا-1061491652.html
وزير الدفاع الإيراني يعلن عن منتجات مصنوعة محليا تسلم إلى القوات المسلحة قريبا
وزير الدفاع الإيراني يعلن عن منتجات مصنوعة محليا تسلم إلى القوات المسلحة قريبا
أعلن وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا أشتياني، تسليم مركبات عسكرية منتجة محليا إلى القوات المسلحة قریبا. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T13:10+0000
2022-04-22T13:10+0000
أخبار إيران
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، قال أشتياني: "لدينا منتجات متنوعة في مجال المركبات العسكرية سنسلمها إلى القوات المسلحة قريبا".وأوضح أن وزارته تشارك في "إنتاج قطع الغيار في مختلف الصناعات، خاصة صناعة السيارات والمركبات"، لافتا إلى أنها "قدمت الكثير من المساعدات في هذا المجال وسوف تستمر بذلك".وأشار الوزير الإيراني إلى أن تلك الصناعة تحتاج إلى توفير بعض القطع من الخارج، لكنه أكد أن "وزارة الدفاع تعتزم إنتاج هذه القطع محليا".
https://arabic.sputniknews.com/20211225/إيران-تزيح-الستار-عن-أسلحة-جديدة-1054552842.html
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أخبار إيران

وزير الدفاع الإيراني يعلن عن منتجات مصنوعة محليا تسلم إلى القوات المسلحة قريبا

13:10 GMT 22.04.2022
© AFP 2022 / Iranian Army officeمناورات الجيش الإيراني "ذو الفقار 1400" في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021
مناورات الجيش الإيراني ذو الفقار 1400 في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© AFP 2022 / Iranian Army office
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أعلن وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا أشتياني، تسليم مركبات عسكرية منتجة محليا إلى القوات المسلحة قریبا.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، قال أشتياني: "لدينا منتجات متنوعة في مجال المركبات العسكرية سنسلمها إلى القوات المسلحة قريبا".
مناورات الجيش الإيراني ذو الفقار 1400 في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
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وأوضح أن وزارته تشارك في "إنتاج قطع الغيار في مختلف الصناعات، خاصة صناعة السيارات والمركبات"، لافتا إلى أنها "قدمت الكثير من المساعدات في هذا المجال وسوف تستمر بذلك".
وأشار الوزير الإيراني إلى أن تلك الصناعة تحتاج إلى توفير بعض القطع من الخارج، لكنه أكد أن "وزارة الدفاع تعتزم إنتاج هذه القطع محليا".
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Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:16 GMT
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