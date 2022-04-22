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https://arabic.sputniknews.com/20220422/وفاة-طفلة-بعد-إرغامها-على-شرب-زجاجة-ويسكي-واتهام-والدتها-وجدتها-بالقتل-العمد--1061501892.html
وفاة طفلة بعد إرغامها على شرب زجاجة ويسكي.. واتهام والدتها وجدتها بالقتل العمد
وفاة طفلة بعد إرغامها على شرب زجاجة ويسكي.. واتهام والدتها وجدتها بالقتل العمد
اعتقلت شرطة مدينة باتون روج في ولاية لويزيانا الأمريكية، اليوم الجمعة، امرأة بعد اشتباهها في ‏التسبب في وفاة ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات، إثر إجبارها على... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T18:04+0000
2022-04-22T18:04+0000
مجتمع
منوعات
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وقال المتحدث باسم الشرطة، لجين ماكنيلي، في تصريحات لوسائل الإعلام، إن جدة الفتاة الصغيرة، روكسان ريكورد، (53 عاما)، ووالدتها، كادجا ريكورد (29 عاما)، اعتقلتا، اليوم الجمعة، بتهمة القتل العمد من الدرجة الأولى، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وذكر تقرير الطب الشرعي أن تشريح جثة الطفلة أظهر أن سبب وفاتها هو التسمم الحاد بالكحول.وقالت السلطات إن مستوى الكحول في الدم لدى الفتاة الصغيرة يبلغ 0.680 بالمئة، أي أكثر من ثمانية أضعاف الحد الأقصى المسموح به لقيادة السيارة للبالغين، والمقدّر بـ0.08 بالمئة.ولا يزال التحقيق مستمرا في الحادث.
https://arabic.sputniknews.com/20210806/بومبيو-يعلق-ساخرا-من-اختفاء-زجاجة-الويسكي-ويعتبر-التحقيق-بشأنها-كلاما-مجنونا-1049780564.html
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مجتمع, منوعات

وفاة طفلة بعد إرغامها على شرب زجاجة ويسكي.. واتهام والدتها وجدتها بالقتل العمد

18:04 GMT 22.04.2022
© AP Photo / Richard Drewويسكي
ويسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
ويسكي
© AP Photo / Richard Drew
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اعتقلت شرطة مدينة باتون روج في ولاية لويزيانا الأمريكية، اليوم الجمعة، امرأة بعد اشتباهها في ‏التسبب في وفاة ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات، إثر إجبارها على شرب زجاجة ويسكي.‏
وقال المتحدث باسم الشرطة، لجين ماكنيلي، في تصريحات لوسائل الإعلام، إن جدة الفتاة الصغيرة، روكسان ريكورد، (53 عاما)، ووالدتها، كادجا ريكورد (29 عاما)، اعتقلتا، اليوم الجمعة، بتهمة القتل العمد من الدرجة الأولى، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
وذكر تقرير الطب الشرعي أن تشريح جثة الطفلة أظهر أن سبب وفاتها هو التسمم الحاد بالكحول.
وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2021
بومبيو يعلق ساخرا من اختفاء زجاجة الويسكي ويعتبر التحقيق بشأنها "كلاما مجنونا"
6 أغسطس 2021, 10:14 GMT
وقالت السلطات إن مستوى الكحول في الدم لدى الفتاة الصغيرة يبلغ 0.680 بالمئة، أي أكثر من ثمانية أضعاف الحد الأقصى المسموح به لقيادة السيارة للبالغين، والمقدّر بـ0.08 بالمئة.
ولا يزال التحقيق مستمرا في الحادث.
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