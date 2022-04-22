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وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي
وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الجمعة، وفاة شاب فلسطيني، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين، قبل عدة أيام. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T07:11+0000
2022-04-22T07:11+0000
أخبار فلسطين اليوم
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رام الله – سبوتنيك. وقالت الصحة في بيان، "استشهد في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، فجر اليوم الجمعة، الشاب لطفي إبراهيم لبدي 20 عاما، من بلدة اليامون، متأثرا بجروحه، التي أصيب بها قبل أيام، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي".وتشهد محافظة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بين الحين والآخر، مواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية، التي تدخل مخيم جنين وبلدات المحافظة، لتنفيذ عمليات اعتقال لمطلوبين فلسطينيين.وخلال الأيام الماضية، تحولت ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.وحدثت هذه المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى بالقدس، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.وأعلنت "جماعات الهيكل" اليهودية اليمينية المتطرفة عن تنظيم اقتحامات جماعية موحدة خلال أسبوع "الفصح العبري" للمسجد الأقصى، حيث تبدأ الاقتحامات الساعة السابعة صباحا من جهة باب المغاربة على فترتين يوميا.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/تقرير-الخطة-التي-أعدها-الجيش-الإسرائيلي-للحرب-القادمة-على-غزة-1061469251.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي

07:11 GMT 22.04.2022
© AP Photo / Majdi Mohammedالضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020
الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الجمعة، وفاة شاب فلسطيني، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين، قبل عدة أيام.
رام الله – سبوتنيك. وقالت الصحة في بيان، "استشهد في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، فجر اليوم الجمعة، الشاب لطفي إبراهيم لبدي 20 عاما، من بلدة اليامون، متأثرا بجروحه، التي أصيب بها قبل أيام، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي".
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وتشهد محافظة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بين الحين والآخر، مواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية، التي تدخل مخيم جنين وبلدات المحافظة، لتنفيذ عمليات اعتقال لمطلوبين فلسطينيين.
وخلال الأيام الماضية، تحولت ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.
وحدثت هذه المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى بالقدس، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.
وأعلنت "جماعات الهيكل" اليهودية اليمينية المتطرفة عن تنظيم اقتحامات جماعية موحدة خلال أسبوع "الفصح العبري" للمسجد الأقصى، حيث تبدأ الاقتحامات الساعة السابعة صباحا من جهة باب المغاربة على فترتين يوميا.
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