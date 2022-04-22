https://arabic.sputniknews.com/20220422/وكالة-النقل-الجوي-الروسية-توصي-شركات-الطيران-بالاستعداد-لإغلاق-محتمل-لنظام-الملاحة-gps-1061474525.html
وكالة النقل الجوي الروسية توصي شركات الطيران بالاستعداد لإغلاق محتمل لنظام الملاحة GPS
وكالة النقل الجوي الروسية توصي شركات الطيران بالاستعداد لإغلاق محتمل لنظام الملاحة GPS
أوصت وكالة النقل الجوي الروسية، اليوم الجمعة، بأن تستعد شركات الطيران لإغلاق محتمل لنظام الملاحة GPS. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T07:13+0000
2022-04-22T07:13+0000
2022-04-22T07:13+0000
العالم
روسيا
طيران
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وبحسب صحيفة "إرفيستيا" الروسية، فقد تم إرسال بيان رئيس الوكالة دميتري يادروف، إلى المدير التنفيذي لمؤسسة إدارة الحركة الجوية الحكومية إيغور مويسينكو ورؤساء الإدارات الإقليمية المشتركة للوكالة، الذي أحالها إلى إدارة شركات النقل الجوي. وصدرت التعليمات إلى المؤسسة الحكومية لإدارة الحركة الجوية في الاتحاد الروسي، لمساعدة أطقم الطائرات في حالة انقطاع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، حيث يجب على الطيارين إخطار المراقبين على الفور بأي مشكلة قد تواجههم في تشغيل نظام الملاحة، كما يتعين على شركات الطيران، من جانبها، إعداد أطقم رحلاتها لمواجهة مثل هذا التهديد.وأشار البيان إلى أنه مع إيقاف تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، يجب أن يكون الطيارون قادرين على التحكم في موقع الطائرة باستخدام وسائل الملاحة التقليدية. وكانت قد أفادت وسائل إعلامية في وقت سابق، أن الولايات المتحدة قد تتجه إلى فصل روسيا عن أنظمة الملاحة GPS كجزء من العقوبات.و قال رئيس مؤسسة الفضاء الروسية "روسكوموس"، دميتري روغوزين، إنه من الصعب للغاية من الناحية الفنية فصل روسيا عن نظام الملاحة، بينما سيضمن نظام GLONASS الوطني الدقة العالمية لإشارة الملاحة.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/تأثير-حظر-التيتانيوم-الروسي-على-الطيران-1061233556.html
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العالم, روسيا, طيران
وكالة النقل الجوي الروسية توصي شركات الطيران بالاستعداد لإغلاق محتمل لنظام الملاحة GPS
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أوصت وكالة النقل الجوي الروسية، اليوم الجمعة، بأن تستعد شركات الطيران لإغلاق محتمل لنظام الملاحة GPS.
وبحسب صحيفة "إرفيستيا" الروسية، فقد تم إرسال بيان رئيس الوكالة دميتري يادروف، إلى المدير التنفيذي لمؤسسة إدارة الحركة الجوية الحكومية إيغور مويسينكو ورؤساء الإدارات الإقليمية المشتركة للوكالة، الذي أحالها إلى إدارة شركات النقل الجوي.
وصدرت التعليمات إلى المؤسسة الحكومية لإدارة الحركة الجوية في الاتحاد الروسي، لمساعدة أطقم الطائرات في حالة انقطاع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، حيث يجب على الطيارين إخطار المراقبين على الفور بأي مشكلة قد تواجههم في تشغيل نظام الملاحة، كما يتعين على شركات الطيران، من جانبها، إعداد أطقم رحلاتها لمواجهة مثل هذا التهديد.
وأشار البيان إلى أنه مع إيقاف تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، يجب أن يكون الطيارون قادرين على التحكم في موقع الطائرة باستخدام وسائل الملاحة التقليدية.
وكانت قد أفادت وسائل إعلامية في وقت سابق، أن الولايات المتحدة قد تتجه إلى فصل روسيا عن أنظمة الملاحة GPS كجزء من العقوبات.
و قال رئيس مؤسسة الفضاء الروسية "روسكوموس"، دميتري روغوزين، إنه من الصعب للغاية من الناحية الفنية فصل روسيا عن نظام الملاحة، بينما سيضمن نظام GLONASS الوطني الدقة العالمية لإشارة الملاحة.