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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220422/-أستراليا-تفرض-عقوبات-على-147-مواطنا-روسيا--1061475073.html
أستراليا تفرض عقوبات على 147 مواطنا روسيا
أستراليا تفرض عقوبات على 147 مواطنا روسيا
أعلنت وزارة الداخلية في أستراليا، اليوم الجمعة، أن الحكومة الأسترالية فرضت عقوبات على 147 مواطنًا روسيًا بسبب الوضع في أوكرانيا. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T07:31+0000
2022-04-22T07:31+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أستراليا
روسيا
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وجاء ذلك في بيان الوزارة الذي أشار إلى أن "أستراليا فرضت عقوبات وحظرا على سفر أكثر من 140 عضوا بمجلس الشيوخ الروسي"، وكذلك يكاترينا فينوكوروفا، التي يطلق عليها في الوثيقة "ابنة وزير الخارجية الروسي" سيرغي لافروف، وفقا لصحيفة "إزفيستيا".وفي 14 أبريل/ نيسان، كانت وزارة الداخلية الأسترالية قد أعلنت أن سلطات البلاد قد فرضت عقوبات على شركتي الطاقة الروسيتين غازبروم وترانسنفت، بالإضافة إلى 12 شركة روسية أخرى. كما فرضت العقوبات على شركة التأمين Sogaz ومركز حجز الرحلات بالسكك الحديدية التابع لمكتب السياحة الوطني الروسي Visit Russia.وفي وقت سابق، في 7 أبريل/نيسان، فرضت روسيا عقوبات شخصية على 228 من ممثلي القيادة والبرلمانيين الأستراليين. وتشمل "قائمة الممنوعين من دخول روسيا" أعضاء لجنة الأمن القومي الأسترالية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس التشريعية الإقليمية. حيث قال: "المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن أستراليا، إلى جانب دول أخرى، تشن "حربًا شاملة" ضد الاتحاد الروسي في التجارة والاقتصاد، كما أنها "تصادر" ممتلكات وأموال الروس". جاء ذلك بعد أن وافقت الحكومة الأسترالية، في 8 مارس/آذار، على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا. حيث شملت ممثلي القوات المسلحة للاتحاد الروسي والأشخاص "ذوي الأهمية الاستراتيجية لروسيا"، وذلك على خلفية العملية الخاصة التي بدأتها روسيا في 24 فبراير/شباط، لحماية السكان المدنيين في دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/أستراليا-تحظر-تصدير-السلع-الفاخرة-الكمالية-إلى-روسيا-1060847561.html
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العالم, أستراليا, روسيا

أستراليا تفرض عقوبات على 147 مواطنا روسيا

07:31 GMT 22.04.2022
© REUTERS / STRINGERالضباب يغطي سيدني الأسترالية
الضباب يغطي سيدني الأسترالية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© REUTERS / STRINGER
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أعلنت وزارة الداخلية في أستراليا، اليوم الجمعة، أن الحكومة الأسترالية فرضت عقوبات على 147 مواطنًا روسيًا بسبب الوضع في أوكرانيا.
وجاء ذلك في بيان الوزارة الذي أشار إلى أن "أستراليا فرضت عقوبات وحظرا على سفر أكثر من 140 عضوا بمجلس الشيوخ الروسي"، وكذلك يكاترينا فينوكوروفا، التي يطلق عليها في الوثيقة "ابنة وزير الخارجية الروسي" سيرغي لافروف، وفقا لصحيفة "إزفيستيا".
وفي 14 أبريل/ نيسان، كانت وزارة الداخلية الأسترالية قد أعلنت أن سلطات البلاد قد فرضت عقوبات على شركتي الطاقة الروسيتين غازبروم وترانسنفت، بالإضافة إلى 12 شركة روسية أخرى. كما فرضت العقوبات على شركة التأمين Sogaz ومركز حجز الرحلات بالسكك الحديدية التابع لمكتب السياحة الوطني الروسي Visit Russia.
سيارات - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
أستراليا تحظر تصدير السلع الفاخرة الكمالية إلى روسيا
5 أبريل, 00:52 GMT
وفي وقت سابق، في 7 أبريل/نيسان، فرضت روسيا عقوبات شخصية على 228 من ممثلي القيادة والبرلمانيين الأستراليين. وتشمل "قائمة الممنوعين من دخول روسيا" أعضاء لجنة الأمن القومي الأسترالية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس التشريعية الإقليمية. حيث قال: "المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن أستراليا، إلى جانب دول أخرى، تشن "حربًا شاملة" ضد الاتحاد الروسي في التجارة والاقتصاد، كما أنها "تصادر" ممتلكات وأموال الروس".
جاء ذلك بعد أن وافقت الحكومة الأسترالية، في 8 مارس/آذار، على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا. حيث شملت ممثلي القوات المسلحة للاتحاد الروسي والأشخاص "ذوي الأهمية الاستراتيجية لروسيا"، وذلك على خلفية العملية الخاصة التي بدأتها روسيا في 24 فبراير/شباط، لحماية السكان المدنيين في دونباس.
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Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:19 GMT
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