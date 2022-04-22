https://arabic.sputniknews.com/20220422/-برازيلي-يحطم-الرقم-القياسي-العالمي-لأطول-فترة-عمل-في-نفس-الشركة-1061498484.html
برازيلي يحطم الرقم القياسي العالمي لأطول فترة عمل في نفس الشركة
برازيلي يحطم الرقم القياسي العالمي لأطول فترة عمل في نفس الشركة
دخل رجل يبلغ من العمر 100 عام من مدينة بروسك بجنوب البرازيل كتاب غينيس للأرقام القياسية، وذلك لعمله لأطول فترة في نفس الشركة، بمدة بلغت 84 عامًا. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T15:45+0000
2022-04-22T15:45+0000
2022-04-22T15:45+0000
العالم
غينيس
البرازيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102438/67/1024386778_0:127:1921:1207_1920x0_80_0_0_66b3ac3973ecf321783d94998c6bdd64.jpg
وبحسب هيئة الإذاعة الوطنية في أيرلندا "rte.ie"، فإنه على الرغم من إنجازاته غير العادية، فإن نصيحة والتر أورثمان لأولئك الذين يبحثون عن حياة مهنية طويلة ومرضية هي أمر روتيني بشكل مدهش، مضيفا "افعلوا ما تحبون وابتعدوا عن الوجبات السريعة". وقال أورثمان في وقت سابق من هذا الأسبوع: "عليك أن تحب العمل. لقد بدأت العمل بهذه الرغبة والروح القتالية"، وتابع: "لا يمكنك القيام بأي عمل لتقول إنك تعمل. هذا الأمر لا يصلح. لن تكون قادرًا على تحمله". ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، بدأ السيد أورثمان العمل في أرض المصنع في شركة تُعرف الآن باسم RenauxView، والتي تنتج الأقمشة، وبعد فترة وجيزة، انتقل إلى الإدارة، وأصبح في النهاية مديرًا للمبيعات. وللحفاظ على قوته، فإنه يمارس تمارين التمدد يوميًا ويراقب نظامه الغذائي بجد. وقال الرجل المعجزة: "أنا حقاً أتجنب الملح والسكر. تجنب الأشياء التي تؤذي أمعاءكم فأنا أتجنب الكولا والمشروبات الغازية الأخرى. وتناولوا فقط الأشياء المفيدة لكم. فهذا يساعد أجسامكم حقًا على أن تكون قوية إلى الأبد".
https://arabic.sputniknews.com/20220117/مزاد-بدبي-يعرض-لأول-مرة-ألماسة-سوداء-مدرجة-في-موسوعة-غينيس-فيديو-وصور-1056443323.html
البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102438/67/1024386778_70:0:1849:1334_1920x0_80_0_0_a45b206e618126a9fde2403a0b7debcb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, غينيس, البرازيل
برازيلي يحطم الرقم القياسي العالمي لأطول فترة عمل في نفس الشركة
تابعنا عبر
دخل رجل يبلغ من العمر 100 عام من مدينة بروسك بجنوب البرازيل كتاب غينيس للأرقام القياسية، وذلك لعمله لأطول فترة في نفس الشركة، بمدة بلغت 84 عامًا.
وبحسب هيئة الإذاعة الوطنية في أيرلندا "rte.ie
"، فإنه على الرغم من إنجازاته غير العادية، فإن نصيحة والتر أورثمان لأولئك الذين يبحثون عن حياة مهنية طويلة ومرضية هي أمر روتيني بشكل مدهش، مضيفا "افعلوا ما تحبون وابتعدوا عن الوجبات السريعة".
وقال أورثمان في وقت سابق من هذا الأسبوع: "عليك أن تحب العمل. لقد بدأت العمل بهذه الرغبة والروح القتالية"، وتابع: "لا يمكنك القيام بأي عمل لتقول إنك تعمل. هذا الأمر لا يصلح. لن تكون قادرًا على تحمله".
ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، بدأ السيد أورثمان العمل في أرض المصنع في شركة تُعرف الآن باسم RenauxView، والتي تنتج الأقمشة، وبعد فترة وجيزة، انتقل إلى الإدارة، وأصبح في النهاية مديرًا للمبيعات.
وللحفاظ على قوته، فإنه يمارس تمارين التمدد يوميًا ويراقب نظامه الغذائي بجد. وقال الرجل المعجزة: "أنا حقاً أتجنب الملح والسكر. تجنب الأشياء التي تؤذي أمعاءكم فأنا أتجنب الكولا والمشروبات الغازية الأخرى. وتناولوا فقط الأشياء المفيدة لكم. فهذا يساعد أجسامكم حقًا على أن تكون قوية إلى الأبد".