https://arabic.sputniknews.com/20220422/-بوتين-يطلع-رئيس-المجلس-الأوروبي-على-إجراءات-حماية-سكان-دونباس-والممرات-الإنسانية-1061490715.html
بوتين ردا على دعوة رئيس المجلس الأوروبي للتواصل مع زيلينسكي: هذا الاحتمال مرهون بنتائج المفاوضات
بوتين ردا على دعوة رئيس المجلس الأوروبي للتواصل مع زيلينسكي: هذا الاحتمال مرهون بنتائج المفاوضات
أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثة هاتفية، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بشأن الإجراءات الجارية لحماية السكان المدنيين في دونباس، وفتح الممرات... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T12:45+0000
2022-04-22T12:45+0000
2022-04-22T12:58+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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ولفت بوتين انتباه رئيس المجلس الأوروبي إلى التصريحات غير المسؤولة لممثلي الاتحاد الأوروبي حول الحاجة إلى حل الوضع في أوكرانيا بالوسائل العسكرية.وقال الرئيس الروسي: "لوحظ أن بروكسل يمكن أن تؤثر على سلطات كييف في أمرهم بإجبارهم على وقف القصف المكثف للمستوطنات في دونباس والانتهاكات الجسيمة الأخرى للقانون الإنساني الدولي".وبدوره، نوه البيان الصادر عن الكرملين إلى أن شارل ميشيل، أطلع الرئيس الروسي على اتصالاته مع القيادة الأوكرانية خلال رحلته الأخيرة إلى كييف.وردا على دعوة شارل ميشيل للتواصل المباشر مع فلاديمير زيلينسكي، أعاد الرئيس الروسي التأكيد على موقفه المعروف في هذا الشأن، مشيرا إلى أن مثل هذا الاحتمال مرهون، على وجه الخصوص، بالنتائج الملموسة في المفاوضات الجارية بين الممثلين الروس والأوكرانيين، والتي كان الجانب الأوكراني خلالها غير متسق وغير مستعد للبحث عن حلول مقبولة للطرفين.
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روسيا, العالم
بوتين ردا على دعوة رئيس المجلس الأوروبي للتواصل مع زيلينسكي: هذا الاحتمال مرهون بنتائج المفاوضات
12:45 GMT 22.04.2022 (تم التحديث: 12:58 GMT 22.04.2022) تابعنا عبر
يتبع
أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثة هاتفية، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بشأن الإجراءات الجارية لحماية السكان المدنيين في دونباس، وفتح الممرات الإنسانية يوميا.
ولفت بوتين انتباه رئيس المجلس الأوروبي إلى التصريحات غير المسؤولة لممثلي الاتحاد الأوروبي حول الحاجة إلى حل الوضع في أوكرانيا بالوسائل العسكرية.
وجاء في الخدمة الصحفية الصادرة عن الكرملين، اليوم الجمعة: "تم لفت الانتباه إلى التصريحات غير المسؤولة لممثلي الاتحاد الأوروبي بشأن الحاجة إلى حل الوضع في أوكرانيا بالوسائل العسكرية، وكذلك تجاهل جرائم الحرب العديدة التي ارتكبتها قوات الأمن الأوكرانية".
وقال الرئيس الروسي: "لوحظ أن بروكسل يمكن أن تؤثر على سلطات كييف في أمرهم بإجبارهم على وقف القصف المكثف للمستوطنات في دونباس والانتهاكات الجسيمة الأخرى للقانون الإنساني الدولي".
وبدوره، نوه البيان الصادر عن الكرملين إلى أن شارل ميشيل، أطلع الرئيس الروسي على اتصالاته مع القيادة الأوكرانية خلال رحلته الأخيرة إلى كييف.
وردا على دعوة شارل ميشيل للتواصل المباشر مع فلاديمير زيلينسكي، أعاد الرئيس الروسي التأكيد على موقفه المعروف في هذا الشأن، مشيرا إلى أن مثل هذا الاحتمال مرهون، على وجه الخصوص، بالنتائج الملموسة في المفاوضات الجارية بين الممثلين الروس والأوكرانيين، والتي كان الجانب الأوكراني خلالها غير متسق وغير مستعد للبحث عن حلول مقبولة للطرفين.