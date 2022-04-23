أرمن حلب يعانقون أحزانهم في الذكرى 107 للإبادة الجماعية لأجدادهم

مسير جماعي انطلق من حي الفيلات حتى مقبرة الأرمن الكاثوليك في مدينة حلب، أحيا من خلاله الأرمن مرور قرن وسبع أعوام على ذكرى جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحقهم على يد الدولة العثمانية.المطران ماسيس زوبويان، رئيس أساقفة أبرشية حلب وتوابعها للأرمن الأرثوذكس، تحدث لـ "سبوتنيك" عن أهمية إحياء ذكرى هذا اليوم لتذكير العالم بأسره بالمجازر والمذابح التي ارتكبتها السلطنة العثمانية بحق أبناء الشعب الأرمني وتشريد الأهالي وسرقة ممتلكاتهم وصلبهم وملاحقتهم وارتكاب المذابح الجماعية بحق النساء والأطفال.طريق المسير الذي انطلق ليوثق جرائم القتل والتشريد من حي الفيلات إلى مقبرة الأرمن الكاثوليك التي تحوي ضريحاً لشهداء مجزرة الأرمن؛ لم يوثق فقط جرائم الماضي بل كان شاهداً على حرب إرهابية عصفت بالمدينة مخلفةً حتى اليوم ملايين الضحايا بين قتل وتشريد وتهجير، وذلك بحكم وقوعها كخط تماس مع المجموعات الإرهابية المسلحة، وقربها من منطقة الشيخ مقصود المسيطر عليها من قبل التنظيمات الكردية المسلحة الموالية للجيش الأمريكي.المشاركون في المسير استذكروا المآسي التي عاشها الشعب الأرمني والاضطهاد والظلم اللَذينِ لحقا به والمذابح التي ارتكبها الأتراك بحق الأبرياء، مؤكدين أن وجودهم اليوم يعني إبقاء هذه الذكرى في أذهان أبنائهم، ولكي لا تذهب دماء الشهداء هدراً لأن العدالة لن تموت طالما هناك مطالب بها، ولن يموت هذا الحق مهما طال الزمن.
بالورود والمشاعل، حمل أبناء الطوائف الأرمنية في حلب قضيتهم في قلوبهم، وأنارت شموع الحق في أيديهم الدرب على أنغام الرثاء لمن رحلوا.
مسير جماعي انطلق من حي الفيلات حتى مقبرة الأرمن الكاثوليك في مدينة حلب، أحيا من خلاله الأرمن مرور قرن وسبع أعوام على ذكرى جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحقهم على يد الدولة العثمانية.
وتقدمت الفرقة النحاسية التابعة لنادي الشبيبة السورية الثقافي الأرمني المسير بمشاركة رؤساء الطوائف الأرمنية وحشد من الأهالي ليوثقوا ذكرى الإبادة الممنهجة للشعب الأرمني، وعمليات التهجير القسري، والتعذيب، والذبح والتشريد، واعتقال المئات من الشخصيات النخبوية الأرمنية من كتّاب ومفكرين ورجال دين وأطباء، حيث جرت هذه الإبادة، والتي تبعتها عمليات نفي، في 24 أبريل/نيسان 1915 في عاصمة الإمبراطورية العثمانية (القسطنطينية)، وهو اليوم الذي يعتمده الأرمن لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية لأجدادهم.
المطران ماسيس زوبويان، رئيس أساقفة أبرشية حلب وتوابعها للأرمن الأرثوذكس، تحدث لـ "سبوتنيك" عن أهمية إحياء ذكرى هذا اليوم لتذكير العالم بأسره بالمجازر والمذابح التي ارتكبتها السلطنة العثمانية بحق أبناء الشعب الأرمني وتشريد الأهالي وسرقة ممتلكاتهم وصلبهم وملاحقتهم وارتكاب المذابح الجماعية بحق النساء والأطفال.
"اليوم نحيي الذكرى السنوية السابعة بعد المئة بوجود هذا العدد الكبير من أبناء حلب، حيث اجتمعنا اليوم كي نتذكر ونذكر الأتراك بأعمالهم الإجرامية"، يشدد المطران زوبويان على المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب الأرمني المسلوبة مضيفاً: "نحن اليوم نطالب بالعدالة والحق، وهذه هي رسالتنا الكنسية والوطنية".
طريق المسير الذي انطلق ليوثق جرائم القتل والتشريد من حي الفيلات إلى مقبرة الأرمن الكاثوليك التي تحوي ضريحاً لشهداء مجزرة الأرمن؛ لم يوثق فقط جرائم الماضي بل كان شاهداً على حرب إرهابية عصفت بالمدينة مخلفةً حتى اليوم ملايين الضحايا بين قتل وتشريد وتهجير، وذلك بحكم وقوعها كخط تماس مع المجموعات الإرهابية المسلحة، وقربها من منطقة الشيخ مقصود المسيطر عليها من قبل التنظيمات الكردية المسلحة الموالية للجيش الأمريكي.
أرمن حلب يعانقون أحزانهم بالذكرى 107 على الإبادة الجماعية لأجدادهم
المشاركون في المسير استذكروا المآسي التي عاشها الشعب الأرمني والاضطهاد والظلم اللَذينِ لحقا به والمذابح التي ارتكبها الأتراك بحق الأبرياء، مؤكدين أن وجودهم اليوم يعني إبقاء هذه الذكرى في أذهان أبنائهم، ولكي لا تذهب دماء الشهداء هدراً لأن العدالة لن تموت طالما هناك مطالب بها، ولن يموت هذا الحق مهما طال الزمن.