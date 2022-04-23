https://arabic.sputniknews.com/20220423/أسد-يطل-برأسه-من-سيارة-في-بغداد-يثير-تفاعلا-على-مواقع-التواصل-فيديو-1061517123.html
أسد يطل برأسه من سيارة في بغداد يثير تفاعلا على مواقع التواصل... فيديو
أسد يطل برأسه من سيارة في بغداد يثير تفاعلا على مواقع التواصل... فيديو
أثار مقطع فيديو لأسد يتجول مع صاحبه بالسيارة في شوارع العاصمة العراقية بغداد، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T10:47+0000
2022-04-23T10:47+0000
2022-04-23T10:55+0000
منوعات
مجتمع
نادي الفيديو
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ووثق الواقعة مواطن عراقي كان يقود سيارته وتفاجأ في أحد الإشارات، بالأسد في السيارة التي بجانبه، وعلق ضاحكا "شو الأخبار مع العراقيين".وفي الفيديو المتداول على مواقع التواصل، نرى الأسد وهو يتجول رفقة صاحبه بالسيارة في أحد شوارع العاصمة بغداد.وظهر الأسد وهو جالس في المقعد الخلفي بينما يطل برأسه ويديه من نافذة السيارة ويبدو كأنما انتابته حالة ذهول مما يشاهده.وبعد انتشار الفيديو، انتقد نشطاء مواقع التواصل سلوك صاحبه، معتبرين أن ذلك يعد استهتارا بأرواح الأخرين.كما وصف أخرون الموقف بـ "المهزلة"، متسائلين عن رد فعل المسؤولين تجاه هذه الأفعال.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, مجتمع, نادي الفيديو
أسد يطل برأسه من سيارة في بغداد يثير تفاعلا على مواقع التواصل... فيديو
10:47 GMT 23.04.2022 (تم التحديث: 10:55 GMT 23.04.2022) تابعنا عبر
أثار مقطع فيديو لأسد يتجول مع صاحبه بالسيارة في شوارع العاصمة العراقية بغداد، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووثق الواقعة مواطن عراقي كان يقود سيارته وتفاجأ في أحد الإشارات، بالأسد في السيارة التي بجانبه، وعلق ضاحكا "شو الأخبار مع العراقيين".
وفي الفيديو المتداول على مواقع التواصل، نرى الأسد وهو يتجول رفقة صاحبه بالسيارة في أحد شوارع العاصمة بغداد.
وظهر الأسد وهو جالس في المقعد الخلفي بينما يطل برأسه ويديه من نافذة السيارة ويبدو كأنما انتابته حالة ذهول مما يشاهده.
وبعد انتشار الفيديو، انتقد نشطاء مواقع التواصل سلوك صاحبه، معتبرين أن ذلك يعد استهتارا بأرواح الأخرين.
كما وصف أخرون الموقف بـ "المهزلة"، متسائلين عن رد فعل المسؤولين تجاه هذه الأفعال.