https://arabic.sputniknews.com/20220423/أكار-يؤكد-لنظيره-الأوكراني-هاتفيا-أهمية-إعلان-وقف-إطلاق-النار-بأسرع-وقت-1061522250.html
أكار يؤكد لنظيره الأوكراني هاتفيا أهمية إعلان وقف إطلاق النار بأسرع وقت
أكار يؤكد لنظيره الأوكراني هاتفيا أهمية إعلان وقف إطلاق النار بأسرع وقت
أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، خلال اتصال هاتفي بنظيره الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، أهمية إعلان وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T13:01+0000
2022-04-23T13:01+0000
2022-04-23T13:01+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الدفاع التركية، اليوم السبت إن "أكار أكد خلال اتصال هاتفي بنظيره الأوكراني أهمية إعلان وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن".وأكد وزير الدفاع التركي أن "أنقرة ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا".وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بكيفية تعامل أوكرانيا مع هذه الفرص (المفاوضات)، فمن الغريب جدا بالنسبة لي أن أسمع تصريحات يومية من قبل ممثلي أوكرانيا، بما في ذلك الرئيس ومستشاروه، الذين يشيرون إلى أنهم لا يحتاجون إلى هذه المفاوضات على الإطلاق، وأنهم استسلموا لمصيرهم".وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا.وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم أمس الخميس، تحرير مدينة ماريوبول، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد؛ مشيرا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "أزوفستال".ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، الجيش بضرورة إحكام الطوق على منطقة "آزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/وكالة-صينية-هيمنة-الدولار-هي-برج-من-المكعبات-بدأ-بالتساقط-1061496495.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
أكار يؤكد لنظيره الأوكراني هاتفيا أهمية إعلان وقف إطلاق النار بأسرع وقت
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أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، خلال اتصال هاتفي بنظيره الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، أهمية إعلان وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الدفاع التركية، اليوم السبت إن "أكار أكد خلال اتصال هاتفي بنظيره الأوكراني أهمية إعلان وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن".
وأكد وزير الدفاع التركي أن "أنقرة ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد قال أمس، في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نائب رئيس وزراء كازاخستان وزير الخارجية مختار تليوبيردي، إن تصريحات كييف تعطي انطباعا بأنهم لا يحتاجون إلى المفاوضات وأنهم تركوا أنفسهم لمصيرهم.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي
: "فيما يتعلق بكيفية تعامل أوكرانيا مع هذه الفرص (المفاوضات)، فمن الغريب جدا بالنسبة لي أن أسمع تصريحات يومية من قبل ممثلي أوكرانيا، بما في ذلك الرئيس ومستشاروه، الذين يشيرون إلى أنهم لا يحتاجون إلى هذه المفاوضات على الإطلاق، وأنهم استسلموا لمصيرهم".
وأضاف "لقد تعثرت (المفاوضات) الآن، لأنه قبل خمسة أيام، سلمنا اقتراحًا إلى المفاوضين الأوكرانيين، والذي تمت صياغته مع مراعاة التعليقات التي وردت في ذلك الوقت، ولم يتم الرد عليها"، موضحا: "روسيا لا تعارض الدول التي اقترحتها أوكرانيا كضامنة لأمنها".
وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا.
وتركز القوات المسلحة الروسية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، على تحرير إقليم دونباس (أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين)، من سيطرة القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم أمس الخميس، تحرير مدينة ماريوبول، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد؛ مشيرا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "أزوفستال".
ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، الجيش بضرورة إحكام الطوق على منطقة "آزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.