https://arabic.sputniknews.com/20220423/ألم-يبق-أمام-المواطن-الجزائري-سوى-لحم-الحمير؟-1061518700.html
ألم يبق أمام المواطن الجزائري سوى لحم الحمير؟
ألم يبق أمام المواطن الجزائري سوى لحم الحمير؟
حالة من الجدل في الشارع الجزائري بعد عودة بيع لحم الحمير في الجزائر إلى الواجهة، لا سيما في هذا الشهر الفضيل، فبالرغم من أن وزارة التجارة والاستيراد كانت قبل... 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T11:41+0000
2022-04-23T11:41+0000
2022-04-23T11:41+0000
راديو
صدى الحياة
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ألم يبق أمام المواطن الجزائري سوى لحم الحمير
ألم يبق أمام المواطن الجزائري سوى لحم الحمير
حول هذا الموضوع، قال الدكتور ديفيد ميشيل، طبيب جراح في طب الحيوان لـ "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
الأخبار
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
راديو, صدى الحياة, аудио
ألم يبق أمام المواطن الجزائري سوى لحم الحمير؟
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حالة من الجدل في الشارع الجزائري بعد عودة بيع لحم الحمير في الجزائر إلى الواجهة، لا سيما في هذا الشهر الفضيل، فبالرغم من أن وزارة التجارة والاستيراد كانت قبل أعوام رخّصت استيراد لحوم البغال والحمير، إلا أن هذا الأمر يشكل صدمة لدى المواطنين خاصة وأن البلاد تتبع الديانة الإسلامية.
حول هذا الموضوع، قال الدكتور ديفيد ميشيل، طبيب جراح في طب الحيوان لـ "صدى الحياة":
"إن التفرقة بين لحم الحمير والأبقار يتطلب التركيز على عدة نقاط، أولها وهو لون لحم الحمير الذي يتميز بأنه لون أحمر داكن، ونسبة الجيلاكوجين التي تكون فيه عالية جدا، بالمقابل قد تكون منعدمة في لحوم الأبقار، كما أن لحوم الحمير تحتوي على دهون أقل بينما الأبقار تحتوي على دهون أعلى وتكون متلاصقة مع ألياف العضلات، وأيضا عندما نضغط على لحوم الحمير تنصهر بسهولة في اليد، بينما في لحوم الأبقار هي أكثر تماسكا، وعند الطبخ تتصاعد بقع زيتية في لحوم الحمير، وهناك رائحة منفرة بينما لا توجد في لحوم الأبقار، أما بالنسبة للطعم فلحوم الحمير سكرية وهذا بسبب وجود مادة الجيلاكوجين وأيضا ألياف اللحوم هي أبرز وأوضح فيها".
التفاصيل في الملف الصوتي...