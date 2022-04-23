https://arabic.sputniknews.com/20220423/أنصار-الله-تعلن-مبادرة-للإفراج-عن-42-أسيراً-من-القوات-الحكومية-1061535591.html

"أنصار الله" تعلن مبادرة للإفراج عن 42 أسيرا من القوات الحكومية

"أنصار الله" تعلن مبادرة للإفراج عن 42 أسيرا من القوات الحكومية

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، مبادرة أحادية الجانب تضمنت الإفراج عن أسرى للجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دولياً. 23.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-23T21:37+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في "أنصار الله" عبد القادر المرتضى، عبر "تويتر": "أفرجنا اليوم عن 42 أسيراً من اسرى قوى العدوان [في إشارة إلى الجيش اليمني المدعوم من التحالف] كمبادرة انسانية من طرف واحد بمناسبة شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر".وأضاف أن "الافراج بتوجيهات من قائد الثورة [يقصد زعيم الجماعة] السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي".وأعرب مسؤول ملف الأسرى في "أنصار الله"، عن "الأمل ان تسهم هذه المبادرة في تحريك ملف الاسرى والدفع نحو تنفيذ الاتفاق الاخير [ في إشارة إلى اتفاق الأسرى المتضمن تبادل 2223 أسيراً من الحكومة وجماعة أنصار الله]".وفي 27 مارس الماضي، أعلنت "أنصار الله" التوافق مع الحكومة اليمنية برعاية الأمم المتحدة لتبادل 2223 أسيراً بينهم 19 من قوات التحالف العربي.وأكدت الحكومة اليمنية التوافق مع "أنصار الله" لانجاز صفقة تبادل الأسرى التي تعد الأكبر من نوعها منذ اندلاع الصراع في اليمن أواخر العام 2014.وذكر وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمني عضو اللجنة الاشرافية لتبادل الاسرى والمختطفين في الحكومة اليمنية، ماجد فضائل، عبر "تويتر"، أن الاتفاق المبدئي يتضمن إطلاق "أنصار الله" 800 أسير لديها من قوات الحكومة مقابل إفراج الحكومة عن 800 أسير تابعين للجماعة.وأوضح أن الاتفاق يشمل إطلاق جماعة "أنصار الله"، 16 أسيراً سعودياً وثلاثة سودانيين من قوات التحالف العربي، وشقيق الرئيس اليمني اللواء ناصر منصور هادي، ووزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي، بالإضافة إلى شقيق ونجل قائد قوات المقاومة الوطنية العميد طارق محمد عبد الله صالح، محمد محمد صالح وعفاش طارق صالح، مقابل إطلاق الحكومة سراح 600 من أسرى الجماعة.ومطلع يناير الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، تمكنها من تحرير 400 من أسراها بعمليات تبادل مع الحكومة اليمنية، عبر 60 صفقة قادتها شخصيات محلية خلال العام 2021، متهمةً السعودية التي تقود التحالف العربي بـ "إفشال 80 عملية رغم التوافق مع المعنيين".وأعلنت الأمم المتحدة في 21 شباط/ فبراير العام الماضي، فشل مفاوضات رعتها بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" بالعاصمة الأردنية عمَّان، في التوصل إلى اتفاق لتنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمَّان الموقع بين الطرفين بشأن الأسرى في 16 شباط/ فبراير قبل الماضي.وفي 16 تشرين الأول/ أكتوبر قبل الماضي، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تبادل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، 1056 أسيراً ومعتقلاً بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين من قوات التحالف العربي، ضمن اتفاق سويسرا الذي توصل إليه الطرفان أواخر أيلول/ سبتمبر قبل الماضي.وتبادلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، في كانون الأول/ ديسمبر 2018، ضمن جولة مفاوضات السلام في ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ إندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

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