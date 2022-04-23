https://arabic.sputniknews.com/20220423/إسرائيل-تعلن-إغلاق-معبر-إيريز-بعد-إطلاق-صواريخ-من-قطاع-غزة-1061509703.html

إسرائيل تعلن إغلاق معبر "إيريز" بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة

إسرائيل تعلن إغلاق معبر "إيريز" بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة

أعلنت السلطات الإسرائيلية، أنها ستغلق معبر "إيريز" (بيت حانون)، وهو معبرها الوحيد مع قطاع غزة، أمام العمال بدءا من يوم غد الأحد، وذلك في أعقاب إطلاق صواريخ من... 23.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-23T06:44+0000

2022-04-23T06:44+0000

2022-04-23T06:44+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار قطاع غزة

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وحسب "فرانس برس"، قال مكتب المتحدث باسم وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق المكلفة بشؤون الأراضي الفلسطينية في وزارة الدفاع الإسرائيلية "كوغات" في بيان، اليوم السبت، إنه "في أعقاب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، لن يتم يتم فتح معبر إيريز لخروج العمال والتجار من قطاع غزة".وأضاف البيان أن "إعادة فتح المعبر سيتقرر وفقا لتقييم الوضع الأمني".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، مساء الجمعة، سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من شمال غزة قرب السياج الحدودي، بينما سقطت قذيفة أخرى داخل القطاع بعد فشل إطلاقها.وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان، أن وحداته فعلت إنذارا داخليا دون الحاجة لإطلاق صفارات الإنذار في غلاف غزة.وشهدت منطقة "غلاف غزة" وهي البلدات والمستوطنات الإسرائيلية في اليومين الماضيين إطلاق عدد من القذائف الصاروخية من داخل قطاع غزة، تصدت لها منظومة "القبة الحديدية"، بينما شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت ورشا لتصنيع معدات قتالية تابعة لحركة "حماس"، وفقا للجيش الإسرائيلي.يأتي ذلك بعدما شهد أمس الجمعة، صدامات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى بالقدس، أسفرت عن إصابة 57 فلسطينياً بجروح.وخلال الأيام الماضية، تحولت ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.وحدثت هذه المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى بالقدس، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220422/الجيش-الإسرائيلي-إطلاق-صاروخين-من-قطاع-غزة-تجاه-إسرائيل-سقط-أحدهما-داخل-القطاع-1061502702.html

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