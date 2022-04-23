إصابة 3 فلسطينيين برصاص مستوطنين شمال غربي الخليل
17:34 GMT 23.04.2022 (تم التحديث: 17:35 GMT 23.04.2022)
© AFP 2022 / Mosab Shawerاشتباكات بين الفلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية في الخليل، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين 1 أبريل 2022
© AFP 2022 / Mosab Shawer
أصيب ثلاثة فلسطينيين مساء اليوم السبت برصاص مجموعة من المستوطنين في بلدة صوريف شمال غربي محافظة الخليل.
رام الله - سبوتنيك. وقال شاهد عيان لوكالة سبوتنيك، إن "مجموعة من المستوطنين هاجموا منازل المواطنين أثناء فلاحتهم أراضيهم ببلدة صوريف وأطلقوا الرصاص الحي ما تسبب بإصابة ثلاثة مواطنين نقلوا لتلقي العلاج في مستشفيات الخليل".
وأضاف الشاهد أن عددا من الجنود الإسرائيليين "اقتحموا المنطقة وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام، ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا".
وتدور اشتباكات بشكل متكرر بين مواطنين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، تسفر عن وقوع ضحايا، فيما يمثل علامة على تدهور الأوضاع الأمنية.
وخلال الأيام الماضية، تحولت ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح مختلفة، إلى جانب اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.
وجرت المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى بالقدس، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.
كانت "جماعات الهيكل" اليهودية اليمينية المتطرفة قد أعلنت عن تنظيم اقتحامات جماعية موحدة خلال أسبوع "الفصح العبري" للمسجد الأقصى.
وأضاف الشاهد أن عددا من الجنود الإسرائيليين "اقتحموا المنطقة وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام، ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا".
وتدور اشتباكات بشكل متكرر بين مواطنين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، تسفر عن وقوع ضحايا، فيما يمثل علامة على تدهور الأوضاع الأمنية.
وخلال الأيام الماضية، تحولت ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح مختلفة، إلى جانب اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.
وجرت المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى بالقدس، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.
كانت "جماعات الهيكل" اليهودية اليمينية المتطرفة قد أعلنت عن تنظيم اقتحامات جماعية موحدة خلال أسبوع "الفصح العبري" للمسجد الأقصى.