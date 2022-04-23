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https://arabic.sputniknews.com/20220423/إعلام-غرق-4-زوارق-تقل-مهاجرين-قبالة-سواحل-تونس-1061536053.html
إعلام: غرق 4 زوارق تقل مهاجرين قبالة سواحل تونس
إعلام: غرق 4 زوارق تقل مهاجرين قبالة سواحل تونس
ذكرت وسائل إعلام تونسية، اليوم السبت، أن 4 زوارق تقل مهاجرين غرقت قبالة سواحل تونس. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
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غرق مركب
أخبار تونس اليوم
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وبحسب موقع إذاعة "شمس إف إم"، أكد مصدر أمني، تعرض 4 مراكب للغرق نظرا لحالتها المتداعية.وأشار المصدر الأمني، أنه تم انتشال 6 جثث لأفارقة، وإنقاذ 233 منهم 11 تونسيا وشخصين من المغرب و 222 شخصا من بلدان أفريقيا.وأوضح المصدر أن قوات الوحدات البرية والبحرية باقليم الحرس البحري بالوسط خلال الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة (22 و23 أبريل تمكنت من إحباط 10 عمليات هجرة غير نظامية من سواحل ولاية صفاقس".
https://arabic.sputniknews.com/20220423/غرق-زورق-على-متنه-نحو-60-شخصا-على-سواحل-مدينة-طرابلس-اللبنانية-1061534410.html
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غرق مركب, أخبار تونس اليوم

إعلام: غرق 4 زوارق تقل مهاجرين قبالة سواحل تونس

22:45 GMT 23.04.2022 (تم التحديث: 23:19 GMT 23.04.2022)
© AP Photo / Valeria Mongelliانقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل "سي ووتش-3" على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021.
انقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل سي ووتش-3 على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© AP Photo / Valeria Mongelli
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ذكرت وسائل إعلام تونسية، اليوم السبت، أن 4 زوارق تقل مهاجرين غرقت قبالة سواحل تونس.
وبحسب موقع إذاعة "شمس إف إم"، أكد مصدر أمني، تعرض 4 مراكب للغرق نظرا لحالتها المتداعية.
وأشار المصدر الأمني، أنه تم انتشال 6 جثث لأفارقة، وإنقاذ 233 منهم 11 تونسيا وشخصين من المغرب و 222 شخصا من بلدان أفريقيا.
الساحل اللبناني - الكورنيش في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
غرق زورق على متنه نحو 60 شخصا قبالة سواحل لبنان أغلب ركابه من السوريين.. فيديو
20:19 GMT
وأوضح المصدر أن قوات الوحدات البرية والبحرية باقليم الحرس البحري بالوسط خلال الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة (22 و23 أبريل تمكنت من إحباط 10 عمليات هجرة غير نظامية من سواحل ولاية صفاقس".
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