https://arabic.sputniknews.com/20220423/إعلام-غرق-4-زوارق-تقل-مهاجرين-قبالة-سواحل-تونس-1061536053.html

إعلام: غرق 4 زوارق تقل مهاجرين قبالة سواحل تونس

إعلام: غرق 4 زوارق تقل مهاجرين قبالة سواحل تونس

ذكرت وسائل إعلام تونسية، اليوم السبت، أن 4 زوارق تقل مهاجرين غرقت قبالة سواحل تونس. 23.04.2022, سبوتنيك عربي

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غرق مركب

أخبار تونس اليوم

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وبحسب موقع إذاعة "شمس إف إم"، أكد مصدر أمني، تعرض 4 مراكب للغرق نظرا لحالتها المتداعية.وأشار المصدر الأمني، أنه تم انتشال 6 جثث لأفارقة، وإنقاذ 233 منهم 11 تونسيا وشخصين من المغرب و 222 شخصا من بلدان أفريقيا.وأوضح المصدر أن قوات الوحدات البرية والبحرية باقليم الحرس البحري بالوسط خلال الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة (22 و23 أبريل تمكنت من إحباط 10 عمليات هجرة غير نظامية من سواحل ولاية صفاقس".

https://arabic.sputniknews.com/20220423/غرق-زورق-على-متنه-نحو-60-شخصا-على-سواحل-مدينة-طرابلس-اللبنانية-1061534410.html

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غرق مركب, أخبار تونس اليوم