https://arabic.sputniknews.com/20220423/إعلام-غرق-4-زوارق-تقل-مهاجرين-قبالة-سواحل-تونس-1061536053.html
إعلام: غرق 4 زوارق تقل مهاجرين قبالة سواحل تونس
إعلام: غرق 4 زوارق تقل مهاجرين قبالة سواحل تونس
ذكرت وسائل إعلام تونسية، اليوم السبت، أن 4 زوارق تقل مهاجرين غرقت قبالة سواحل تونس. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T22:45+0000
2022-04-23T22:45+0000
2022-04-23T23:19+0000
غرق مركب
أخبار تونس اليوم
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وبحسب موقع إذاعة "شمس إف إم"، أكد مصدر أمني، تعرض 4 مراكب للغرق نظرا لحالتها المتداعية.وأشار المصدر الأمني، أنه تم انتشال 6 جثث لأفارقة، وإنقاذ 233 منهم 11 تونسيا وشخصين من المغرب و 222 شخصا من بلدان أفريقيا.وأوضح المصدر أن قوات الوحدات البرية والبحرية باقليم الحرس البحري بالوسط خلال الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة (22 و23 أبريل تمكنت من إحباط 10 عمليات هجرة غير نظامية من سواحل ولاية صفاقس".
https://arabic.sputniknews.com/20220423/غرق-زورق-على-متنه-نحو-60-شخصا-على-سواحل-مدينة-طرابلس-اللبنانية-1061534410.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
غرق مركب, أخبار تونس اليوم
إعلام: غرق 4 زوارق تقل مهاجرين قبالة سواحل تونس
22:45 GMT 23.04.2022 (تم التحديث: 23:19 GMT 23.04.2022) تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام تونسية، اليوم السبت، أن 4 زوارق تقل مهاجرين غرقت قبالة سواحل تونس.
وبحسب موقع إذاعة
"شمس إف إم"، أكد مصدر أمني، تعرض 4 مراكب للغرق نظرا لحالتها المتداعية.
وأشار المصدر الأمني، أنه تم انتشال 6 جثث لأفارقة، وإنقاذ 233 منهم 11 تونسيا
وشخصين من المغرب و 222 شخصا من بلدان أفريقيا.
وأوضح المصدر أن قوات الوحدات البرية والبحرية باقليم الحرس البحري بالوسط خلال الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة (22 و23 أبريل تمكنت من إحباط 10 عمليات هجرة غير نظامية من سواحل ولاية صفاقس".