https://arabic.sputniknews.com/20220423/إلغاء-عشرات-الرحلات-الجوية-في-أمستردام-بسبب-إضراب-عمال-الحقائب-1061521942.html
إلغاء عشرات الرحلات الجوية في أمستردام بسبب إضراب عمال الحقائب
إلغاء عشرات الرحلات الجوية في أمستردام بسبب إضراب عمال الحقائب
اضطرت سلطات مطار شيفول بالعاصمة الهولندية أمستردام لإلغاء أو تأجيل عشرات الرحلات الجوية، اليوم السبت، بسبب إضراب مجموعة من "عمال الحقائب" لعدة ساعات في أحد... 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T12:46+0000
2022-04-23T12:46+0000
2022-04-23T12:46+0000
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وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الإضراب الذي قام به حاملو الأمتعة العاملين بالخطوط الجوية الملكية الهولندية، تزامن مع اليوم الأول من العطلات المدرسية وسفر العائلات في إجازة لأول مرة منذ رفع قيود فيروس كورونا في العديد من البلدان.وانتهى الإضراب بحلول وقت الظهيرة، إلا أنه كان من المتوقع أن يستمر تأخير حتى فترة ما بعد الظهر، فيما أصدرت الخطوط الجوية الملكية الهولندية، بيانا قالت فيه إن "الإضراب جعل بداية فترة العطلة التي كان الكثير من الناس يتطلعون إليها غير سارة للغاية".في وقت متأخر من صباح اليوم السبت، قالت إدارة مطار شيفول عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إن مباني المطار كانت مزدحمة للغاية لدرجة أنها نصح الركاب بعدم القدوم إلى المطار.
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إلغاء عشرات الرحلات الجوية في أمستردام بسبب إضراب عمال الحقائب
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اضطرت سلطات مطار شيفول بالعاصمة الهولندية أمستردام لإلغاء أو تأجيل عشرات الرحلات الجوية، اليوم السبت، بسبب إضراب مجموعة من "عمال الحقائب" لعدة ساعات في أحد أكثر أيام العام ازدحاما في مركز الطيران الرئيسي، احتجاجا على ظروف العمل ونقص الموظفين.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الإضراب الذي قام به حاملو الأمتعة العاملين بالخطوط الجوية الملكية الهولندية، تزامن مع اليوم الأول من العطلات المدرسية وسفر العائلات في إجازة لأول مرة منذ رفع قيود فيروس كورونا في العديد من البلدان.
وانتهى الإضراب بحلول وقت الظهيرة، إلا أنه كان من المتوقع أن يستمر تأخير حتى فترة ما بعد الظهر، فيما أصدرت الخطوط الجوية الملكية الهولندية، بيانا قالت فيه إن "الإضراب جعل بداية فترة العطلة التي كان الكثير من الناس يتطلعون إليها غير سارة للغاية".
وتابع البيان: "انتهى الإضراب بعد أن تحدث عمال الحقائب مع إدارة الشركة، حيث ركزت المناقشات على نقص الموظفين، وزيادة ضغط العمل، ومسألة التوظيف طويلة الأجل للموظفين الميدانيين"، وتعهدت الشركة بمواصلة هذه المحادثات في الفترة المقبلة".
في وقت متأخر من صباح اليوم السبت، قالت إدارة مطار شيفول عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إن مباني المطار كانت مزدحمة للغاية لدرجة أنها نصح الركاب بعدم القدوم إلى المطار.