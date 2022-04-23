عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220423/إلغاء-عشرات-الرحلات-الجوية-في-أمستردام-بسبب-إضراب-عمال-الحقائب-1061521942.html
إلغاء عشرات الرحلات الجوية في أمستردام بسبب إضراب عمال الحقائب
إلغاء عشرات الرحلات الجوية في أمستردام بسبب إضراب عمال الحقائب
اضطرت سلطات مطار شيفول بالعاصمة الهولندية أمستردام لإلغاء أو تأجيل عشرات الرحلات الجوية، اليوم السبت، بسبب إضراب مجموعة من "عمال الحقائب" لعدة ساعات في أحد... 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T12:46+0000
2022-04-23T12:46+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103463/07/1034630755_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_b3b98b315d080d1e30756466dbb25a02.jpg
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الإضراب الذي قام به حاملو الأمتعة العاملين بالخطوط الجوية الملكية الهولندية، تزامن مع اليوم الأول من العطلات المدرسية وسفر العائلات في إجازة لأول مرة منذ رفع قيود فيروس كورونا في العديد من البلدان.وانتهى الإضراب بحلول وقت الظهيرة، إلا أنه كان من المتوقع أن يستمر تأخير حتى فترة ما بعد الظهر، فيما أصدرت الخطوط الجوية الملكية الهولندية، بيانا قالت فيه إن "الإضراب جعل بداية فترة العطلة التي كان الكثير من الناس يتطلعون إليها غير سارة للغاية".في وقت متأخر من صباح اليوم السبت، قالت إدارة مطار شيفول عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إن مباني المطار كانت مزدحمة للغاية لدرجة أنها نصح الركاب بعدم القدوم إلى المطار.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103463/07/1034630755_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_d452377d828b4189292b64819644b619.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

إلغاء عشرات الرحلات الجوية في أمستردام بسبب إضراب عمال الحقائب

12:46 GMT 23.04.2022
© REUTERS / Piroschka van de Wouwمطار شيبول الدولي (Schiphol International Airport) في أمستردام، هولندا 6 أغسطس/ آب 2018
مطار شيبول الدولي (Schiphol International Airport) في أمستردام، هولندا 6 أغسطس/ آب 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© REUTERS / Piroschka van de Wouw
تابعنا عبرTelegram
اضطرت سلطات مطار شيفول بالعاصمة الهولندية أمستردام لإلغاء أو تأجيل عشرات الرحلات الجوية، اليوم السبت، بسبب إضراب مجموعة من "عمال الحقائب" لعدة ساعات في أحد أكثر أيام العام ازدحاما في مركز الطيران الرئيسي، احتجاجا على ظروف العمل ونقص الموظفين.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الإضراب الذي قام به حاملو الأمتعة العاملين بالخطوط الجوية الملكية الهولندية، تزامن مع اليوم الأول من العطلات المدرسية وسفر العائلات في إجازة لأول مرة منذ رفع قيود فيروس كورونا في العديد من البلدان.
وانتهى الإضراب بحلول وقت الظهيرة، إلا أنه كان من المتوقع أن يستمر تأخير حتى فترة ما بعد الظهر، فيما أصدرت الخطوط الجوية الملكية الهولندية، بيانا قالت فيه إن "الإضراب جعل بداية فترة العطلة التي كان الكثير من الناس يتطلعون إليها غير سارة للغاية".
وتابع البيان: "انتهى الإضراب بعد أن تحدث عمال الحقائب مع إدارة الشركة، حيث ركزت المناقشات على نقص الموظفين، وزيادة ضغط العمل، ومسألة التوظيف طويلة الأجل للموظفين الميدانيين"، وتعهدت الشركة بمواصلة هذه المحادثات في الفترة المقبلة".
في وقت متأخر من صباح اليوم السبت، قالت إدارة مطار شيفول عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إن مباني المطار كانت مزدحمة للغاية لدرجة أنها نصح الركاب بعدم القدوم إلى المطار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 59 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала