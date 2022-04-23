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https://arabic.sputniknews.com/20220423/إيران-تطالب-الأمم-المتحدة-بـإجراءات-عاجلة-لوقف-الاعتداءات-الصهيونية-على-الأقصى-1061511829.html
إيران تطالب الأمم المتحدة بـ"إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات الصهيونية على الأقصى"
إيران تطالب الأمم المتحدة بـ"إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات الصهيونية على الأقصى"
أكدت إيران على ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة بإجراءات عاجلة من أجل وقف "الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى". 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T08:02+0000
2022-04-23T08:02+0000
أخبار إيران
المسجد الأقصى
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ووفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية فقد طالب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، باتخاذ إجراءات عاجلة من قبل المنظمة الدولية "لوقف اعتداءات الكيان الصهيوني"، حسب قوله.مطالبة روانجي جاءت خلال اجتماع لسفراء الدول الإسلامية في الأمم المتحدة، حضره الأمين العام أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة.وفي سياق آخر اقترح روانجي، "إعداد وإصدار بيان مشترك من قبل الدول الإسلامية في مخاطبة رئيسي مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة التصرف الأخير للجماعات المتطرفة في السويد بحرقها نسخة من القرآن الكريم والإساءة لمقدسات دين الإسلام".وقد حظي المقترح الإيراني بموافقة مندوبي الدول الإسلامية، لكن لم يصدر أي تفاصيل بشأن خطوات تنفيذ هذا المقترح.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/إيران-تعتبر-أحداث-الأقصى-الآن-نتيجة-خيانة-بعض-قادة-العرب-بالتطبيع-1061224186.html
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أخبار إيران, المسجد الأقصى

إيران تطالب الأمم المتحدة بـ"إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات الصهيونية على الأقصى"

08:02 GMT 23.04.2022
© AFP 2022 / Hazem Baderمتظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© AFP 2022 / Hazem Bader
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أكدت إيران على ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة بإجراءات عاجلة من أجل وقف "الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى".
ووفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية فقد طالب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، باتخاذ إجراءات عاجلة من قبل المنظمة الدولية "لوقف اعتداءات الكيان الصهيوني"، حسب قوله.
اشتباكات بين الفلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية في الخليل، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
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15 أبريل, 11:10 GMT
مطالبة روانجي جاءت خلال اجتماع لسفراء الدول الإسلامية في الأمم المتحدة، حضره الأمين العام أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة.

وعرض مندوب إيران الدائم لدى المنظمة الدولية للتطورات الأخيرة في القدس، وما مارسته القوات الإسرائيلية من "هجوم على المسجد الأقصى وقتل الفلسطينيين الصائمين"، مطالبا بضرورة "حماية الشعب الفسطيني الأعزل ووقف اعتداءات الكيان الصهيوني وإجراءاته الاحتلالية".

وفي سياق آخر اقترح روانجي، "إعداد وإصدار بيان مشترك من قبل الدول الإسلامية في مخاطبة رئيسي مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة التصرف الأخير للجماعات المتطرفة في السويد بحرقها نسخة من القرآن الكريم والإساءة لمقدسات دين الإسلام".
وقد حظي المقترح الإيراني بموافقة مندوبي الدول الإسلامية، لكن لم يصدر أي تفاصيل بشأن خطوات تنفيذ هذا المقترح.
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