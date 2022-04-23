https://arabic.sputniknews.com/20220423/إيران-على-البيت-الأبيض-اتخاذ-خطوات-واقعية-باتجاه-الحل-وإصلاح-سياساته-الخاطئة-1061506404.html
إيران: على البيت الأبيض اتخاذ خطوات واقعية باتجاه الحل وإصلاح سياساته الخاطئة
إيران: على البيت الأبيض اتخاذ خطوات واقعية باتجاه الحل وإصلاح سياساته الخاطئة
طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، البيت الأبيض الأمريكي باتخاذ خطوات واقعية باتجاه الحل وتجنّب الشجع والتشكيك وإصلاح سياساته الخاطئة السابقة. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T04:27+0000
2022-04-23T04:27+0000
2022-04-23T04:27+0000
إيران
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طهران - سبوتنيك. وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان اليوم السبت، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بحث مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل آخر الأوضاع بشأن محادثات فيينا، والقضايا الإقليمية والدولية المهمة.وأضاف بيان الخارجية أن عبداللهيان قال لبوريل:"على البيت الأبيض اتخاذ خطوات واقعية باتجاه الحل وتجنّب الشجع والتشكيك وإصلاح سياساته الخاطئة"وأردف وزير الخارجية الإيراني:"الجمهورية الإسلامية لديها إرادة جادة للتوصل إلى اتفاق جيد ومستدام"، مضيفا:"الدول الأوروبية الثلاث بالإضافة إلى روسيا والصين مستعدة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق".كذلك لفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن الأعمال الإرهابية في أفغانستان تتصاعد ولا بد من التعاون لإرساء الاستقرار والأمن ومعالجة مشكلة اللاجئين وإرسال المساعدات الإنسانية ومكافحة تجارة المخدرات في أفغانستان".كما ولفت عبداللهيان الى تطورات الوضع الأوكراني، قائلا: بدوره، قال بوريل:"نعتقد بأن طهران تريد اتفاقا ولديها إرادة لذلك وهنالك مبادرات عديدة"، مشيرا الى ان "إطالة أمد توقف المباحثات في فيينا ليس بناء ولا بد من استئناف المباحثات بين مبعوث الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين الإيرانيين".ولفت مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد يرحب بدعم الجمهورية الإسلامية لوقف الحرب في اليمن وكذلك مساعدتها اللاجئين الأفغان.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/أمريكا-تعلن-استعدادها-للعودة-إلى-الاتفاق-النووي-وتضع-شرطا-أمام-إيران-1061355062.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران: على البيت الأبيض اتخاذ خطوات واقعية باتجاه الحل وإصلاح سياساته الخاطئة
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طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، البيت الأبيض الأمريكي باتخاذ خطوات واقعية باتجاه الحل وتجنّب الشجع والتشكيك وإصلاح سياساته الخاطئة السابقة.
طهران - سبوتنيك
. وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان اليوم السبت، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بحث مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل آخر الأوضاع بشأن محادثات فيينا، والقضايا الإقليمية والدولية المهمة.
وأضاف بيان الخارجية أن عبداللهيان قال لبوريل:"على البيت الأبيض اتخاذ خطوات واقعية باتجاه الحل وتجنّب الشجع والتشكيك وإصلاح سياساته الخاطئة"
وأردف وزير الخارجية الإيراني:"الجمهورية الإسلامية لديها إرادة جادة للتوصل إلى اتفاق جيد ومستدام"، مضيفا:"الدول الأوروبية الثلاث بالإضافة إلى روسيا والصين مستعدة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق".
كذلك لفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن الأعمال الإرهابية في أفغانستان تتصاعد ولا بد من التعاون لإرساء الاستقرار والأمن ومعالجة مشكلة اللاجئين وإرسال المساعدات الإنسانية ومكافحة تجارة المخدرات في أفغانستان".
كما ولفت عبداللهيان الى تطورات الوضع الأوكراني، قائلا:
"هذه الأزمة لها أبعاد واسعة وطهران تؤكد على التركيز على الحل السياسي".
بدوره، قال بوريل:"نعتقد بأن طهران تريد اتفاقا ولديها إرادة لذلك وهنالك مبادرات عديدة"، مشيرا الى ان "إطالة أمد توقف المباحثات في فيينا ليس بناء ولا بد من استئناف المباحثات بين مبعوث الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين الإيرانيين".
ولفت مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد يرحب بدعم الجمهورية الإسلامية لوقف الحرب في اليمن وكذلك مساعدتها اللاجئين الأفغان.