https://arabic.sputniknews.com/20220423/اعتزال-البطلة-الأولمبية-المصرية-جيانا-فاروق-1061515288.html
اعتزال البطلة الأولمبية المصرية جيانا فاروق
اعتزال البطلة الأولمبية المصرية جيانا فاروق
أعلنت بطلة الكاراتيه الأولمبية المصرية، جيانا فاروق، اعتزالها اللعبة، مساء أمس الجمعة، بعد مسيرة حافلة من الإنجازات العالمية والقارية. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T09:44+0000
2022-04-23T09:44+0000
2022-04-23T09:45+0000
مجتمع
رياضة
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ونقل موقع "في الجول" بيانا للجنة الأولمبية المصرية قالت فيه، إن "جيانا فاروق واحدة من الأبطال الذين كتبوا التاريخ لمصر في الكاراتيه علي مدار سنوات طويلة".جاء الإعلان عن اعتزال جيانا فاروق على هامش احتفالية بأبطال مصر الأولمبيين والبارالمبيين بأحد فنادق القاهرة، بحضور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة المصري، وهشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، وحسن مصطفى ،رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.وفي وقت سابق، منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أغسطس/آب الماضي، اللاعبة جيانا فاروق صاحبة الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو في الكاراتيه وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، وكذلك مدربها محمد عبد الرجال.ومنح الرئيس عددا من الأبطال الأولمبيين وسام الرياضة كان من بينهم اللاعبة فريال أشرف، صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو في الكاراتيه التي حصلت على وسام الرياضة من الطبقة الأولى، وكذلك مدربها هاني شاكر قشطة.كما حصلت اللاعبة فريال أشرف عبد العزيز صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو في الكاراتيه على وسام الرياضة من الطبقة الأولى، وكذلك مدربها السيد هاني شاكر قشطة.
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مجتمع, رياضة
اعتزال البطلة الأولمبية المصرية جيانا فاروق
09:44 GMT 23.04.2022 (تم التحديث: 09:45 GMT 23.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت بطلة الكاراتيه الأولمبية المصرية، جيانا فاروق، اعتزالها اللعبة، مساء أمس الجمعة، بعد مسيرة حافلة من الإنجازات العالمية والقارية.
ونقل موقع "في الجول"
بيانا للجنة الأولمبية المصرية قالت فيه، إن "جيانا فاروق واحدة من الأبطال الذين كتبوا التاريخ لمصر في الكاراتيه علي مدار سنوات طويلة".
جاء الإعلان عن اعتزال جيانا فاروق على هامش احتفالية بأبطال مصر الأولمبيين والبارالمبيين بأحد فنادق القاهرة، بحضور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة المصري، وهشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، وحسن مصطفى ،رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.
وفي وقت سابق، منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أغسطس/آب الماضي، اللاعبة جيانا فاروق
صاحبة الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو في الكاراتيه وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، وكذلك مدربها محمد عبد الرجال.
ومنح الرئيس عددا من الأبطال الأولمبيين وسام الرياضة كان من بينهم اللاعبة فريال أشرف، صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو في الكاراتيه التي حصلت على وسام الرياضة من الطبقة الأولى، وكذلك مدربها هاني شاكر قشطة.
كما حصلت اللاعبة فريال أشرف عبد العزيز صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو في الكاراتيه على وسام الرياضة من الطبقة الأولى، وكذلك مدربها السيد هاني شاكر قشطة.